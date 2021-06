Laura Belli e Lenni Lippi, ex compagna e figlia Claudio Lippi/ “Un padre disoccupato”

L’attrice Laura Belli è stata la compagna di Claudio Lippi. Durante la loro relazione hanno avuto una figlia, Lenni, nata il 5 dicembre 1976. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dell’epoca, il presentatore aveva così spiegato il nome dato alla bambina: “È proprio per motivi di “suono”, un suono che piaceva a me e a Laura, che l’abbiamo chiamata così”. Sempre sulla rivista, Lippi confessava di essere un padre “imbranato”: “Ho paura che mi cada per terra. Solitamente, quando la prendo in braccio, strilla come una pazza. Forse ho troppo naso per i figli, nel senso che la mia evidente protuberanza la spaventa… Come papà sono proprio disoccupato, fa tutto Laura”.

Lenni Lippi ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo: “La mia carriera di cantante inizia molto presto, al liceo, quando tutti i miei compagni di classe mi chiedevano di cantare le sigle dei cartoni animati. Da allora ho sempre cantato”, scrive sul suo sito. Dopo la laurea in Scienze Politiche, ha deciso di diventare attrice iscrivendosi a una scuola di recitazione.

Laura Belli: ex compagna di Claudio Lippi e mamma di Lenni

Laura Belli è nata a Napoli l’11 novembre 1947. Dopo aver completato gli studi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia e l’Accademia d’arte drammatica, ha esordito al cinema nel 1969 con il film “La monaca di Monza: una storia lombarda” di Eriprando Visconti. In seguito, ha spesso interpretato ruoli drammatici, in film polizieschi. Ma la popolarità arriva con la televisione negli anni ’70, prendendo parte ad alcuni sceneggiati di grande successo, tra cui “Il segno del comando” (1971) e “Ho incontrato un’ombra” (1974), entrambi di Daniele D’Anza, “Lungo il fiume e sull’acqua” di Alberto Negrin (1973) e “Gamma” di Salvatore Nocita (1975). Il suo ultimo film come attrice risale al 1979. Nel 2000 ha diretto “Film”, con Laura Morante e Maddalena Crippa.

