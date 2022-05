Laura Biagiotti: chi è?/ Le intuizioni che la trasformarono in Regina del Cashmere

Laura Biagiotti è stata una famosa stilista italiana. Subito a contatto con importanti creatori di moda come Roberto Capucci e Rocco Barocco, firma da giovanissima la sua collezione di prêt-à-porter per Schuberth. Nel 1972, dopo aver fondato l’omonima casa di moda, presenta a Firenze la sua prima collezione personale e si guadagna l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori. La sua popolarità aumenta a dismisura e ben presto ottiene la nomea – attribuita dal New York Times – di “The Queen of Cashmere”, ovvero la Regina del Cashmere. La carriera di Laura Biagiotti è condita di record e primati significativi: è stata infatti la prima stilista italiana a sfilare a Mosca, nella vecchia sede del PCUS. Con una sfilata-spettacolo ha avvicinato la moda e la cultura italiana alla grande nazione russa.

Laura Biagiotti, una carriera ricca di riconoscimenti e primati

Tra i tanti altri riconoscimenti ottenuti da Laura Biagiotti, il trofeo Marco Polo per aver portato l’industria italiana in Cina e poi l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, assegnata dal Presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro per i suoi numerosi anni d’attività nella moda e l’alto contributo dato alla diffusione del prestigio del Made in Italy nel mondo. Nel 2001 è la prima stilista a ricevere il Prix Femmes D’Europe e ancora il Leone di Cristallo alla Carriera nel 2007. La lista è infinita, così come i suoi successi. Laura Biagiotti è diventata famosa in tutto il globo anche per i suoi profumi, com il famoso Essenza di Roma, considerato un ever green nel campo dei profumi.

