Laura Boldrini “Basta Barbie e pentoline alle bambine”/ “Bisogna cambiare cultura”

Diritti delle donne, gender gap… Le lotte delle donne devono partire a casa, dell’educazione delle proprie figlie. Ne è convinta Laura Boldrini, secondo cui per cambiare la cultura che lascia indietro le donne bisogna iniziare togliendo le Barbie alle bambine. Ne ha parlato a margine del festival letterario Il Libro possibile, spiegando che il problema delle donne è alla radice, nei primi anni di infanzia. «Io penso che sia la cultura a dovere cambiare. Bisogna iniziare nelle scuole, con l’educazione a non dividere i compiti, a non dare alle bambine le pentoline e le Barbie ma a farle sognare in grande».

"Negoziati Russia-Ucraina? C'è troppo testosterone"/ Boldrini: "Servirebbero donne"

Come se una bambina che gioca con le Barbie non possa realizzare i propri sogni o diventare, ad esempio, presidente della Camera… In realtà, bisognerebbe lasciare ai bambini di giocare con i loro giocattoli preferiti, senza imporli sulla base del genere. Ora siamo all’estremismo, a vietare le bambole anche se le bambine le richiedono, perché questo, non si capisce come, potrebbe penalizzarle durante la loro crescita.

Israele vs Laura Boldrini: “invita terroristi alla Camera”/ Lei: “Ong palestinesi”

LAURA BOLDRINI “80ENNI PIÙ CORAGGIOSE DI TANTE 18ENNI”

Bisogna, invece, proporre astronavi o il meccano per indurre le proprie figlie a sognare in grande. Del resto, una bambina che gioca con le Barbie non può mica sognare di diventare astronauta. E pensare che le stesse Barbie si sono rivelate al passo dei tempi, venendo proposte proprio in vari ruoli e mestieri, a conferma del fatto che una donna può essere quello che vuole. Il fatto che riuscirci sia tremendamente difficile nella nostra società non è evidentemente imputabile ai giochi con cui ci si diverte da piccoli.

Ma Laura Boldrini la pensa diversamente, infatti bacchetta i giovani rei di essere mentalmente «più “vecchi” dei loro nonni». La deputata cita «donne femministe che hanno 80 anni molto più aperte e coraggiose di tante ragazze che ne hanno 18». Inoltre, bisogna «smetterla con queste distinzioni e smetterla di chiudere gli orizzonti alle nostre figlie». Ma a cominciare con le distinzioni è proprio la Boldrini…

Laura Boldrini: "Il mio un tumore raro alle ossa"/ "Asportato un pezzo di femore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA