Mamma Vittoria Puccini, la morte per il tumore al seno:

Vittoria Puccini ha perso la sua adorata mamma Laura per un tumore al seno. La donna aveva solo 59 anni e purtroppo la malattia l’ha portata via troppo presto. Non solo, l’attrice ha perso anche la sua agente Graziella per la stessa patologia, con grande sofferenza dopo una collaborazione durata diverso tempo. Per paura dell’ereditarietà del cancro al seno, Vittoria Puccini ha deciso di sottoporsi a specifici esami genetici per capire se anche lei sarebbe stata a rischio.

In un’intervista a Vanity Fair, Vittoria Puccini ha dichiarato di aver fatto test genetici anche alla figlia: “La scienza ci dà la prevenzione: prenderlo in tempo è l’arma che abbiamo”, aveva dichiarato, spiegando che una sera ha parlato con il suo compagno Fabrizio Lucci e ha deciso di capire quanto fosse alto il rischio ereditario di tumore al seno. Dopo settimane di profonda inquietudine, ha ricevuto la telefonata in cui i medici hanno dato una buona notizia dicendole di non avere rischi di carattere genetico.

Vittoria Puccini e il rapporto con i genitori: “Mio padre mi diede un ultimatum”

Vittoria Puccini ha sempre parlato in modo egregio dei suoi genitori, dicendo che entrambi l’hanno sempre sostenuta quando dopo aver lasciato gli studi di Giurisprudenza si è buttata nel mondo della moda iniziando a fare i primi provini da modella. Dopo questa decisione, l’attrice ha spiegato che suo padre che era un professore universitario le aveva dato un ultimatum: “Datti due anni di tempo per realizzare il tuo sogno, se ce la fai siamo felici, altrimenti torni a casa“. Inutile dire che Vittoria Puccini a casa non ci è più tornata, grazie al successo di Elisa di Rivombrosa e tante altre esperienze che l’hanno fatta decollare nel mondo del cinema.

“Ho attraversato decine di esistenze diverse e moltissime trasformazioni”, ha detto Vittoria Puccini a Vanity Fair, raccontando la storia della sua vita. Come ha dichiarato, non si è mai montata la testa nonostante fosse diventata sempre più famosa e fosse sempre al centro del gossip anche per la relazione con Alessandro Preziosi. Il loro amore, nato sul set di Elisa di Rivombrosa, si è spezzato con il tradimento dell’attore, paparazzato mentre baciava una modella di nome Giorgia Pallacci uscendo da un Hotel di Cesena.