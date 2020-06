Laura Chiatti “Chiusa in ascensore, attacchi di panico e vomito”/ Momenti terribili..

Rimanere chiusi in ascensore una volta è già traumatico e difficile, rimanerci per ben due volte e con gli attacchi di panico da gestire deve essere terribile, parola di Laura Chiatti che con una serie di storie, condivise anche con il marito Marco Bocci, ha rivelato i drammatici momenti che l’hanno sfinita nelle scorse ore. L’attrice ha condiviso un video del marito sui social che arriva direttamente da un affollatissimo ascensore su cui si trovavano proprio l’attrice, il marito, il piccolo Enea e anche i loro amici. Le immagini mostrano del vomito a terra (forse proprio dell’attrice) e la Chiatti inginocchiata a terra nella speranza di respirare un po’ di aria in arrivo da un piccolo buchino che a stento lei stessa teneva aperto con le dita. Tutto è bene quel che finisce bene e i pompieri li hanno subito aiutati ma pubblicando il video sui social, Laura Chiatti ha scritto: “Grazie ai @vigilidelfuoco_officialpage di Roma per averci Tirato fuori dopo 30 minuti ! Un pensiero a tutte le persone che come me soffrono di attacchi di panico … si possono superare”.

LAURA CHIATTI TRA GLI ATTACCHI DI PANICO E L’ASCENSORE

Proprio nei mesi scorsi Laura Chiatti era tornata sulla questione degli attacchi di panico che “rotta l’utopia che le cose non succedano mai a te”, sono tornati. Lei sta provando a gestirli nuovamente per rimandarli di nuovo giù ma a Vanity Fair, in una lunga intervista, confidava: “Anni fa ho sofferto di attacchi di panico, ero guarita e adesso sono tornati. È sbagliato pensare di potercela fare sempre senza farsi aiutare, un errore in cui noi donne cadiamo spesso. Lavoriamo, ci occupiamo della casa, della famiglia: un sovraccarico di responsabilità che può schiantarti fisicamente. I bambini danno tanto e tolgono tanto”. Questa volta, però, è riuscita a vincere lei…



