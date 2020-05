Laura Chiatti/ “Con Marco Bocci un’amicizia divenuta amore. La quarantena…”

Pubblicità

Laura Chiatti a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Chi. L’attrice sta trascorrendo questo periodo in Umbria con il marito Marco Bocci ed i suoi due figli, Enea e Pablo, che hanno preso bene la possibilità non uscire per un po’: «Perché hanno potuto trascorrere più tempo con me e Marco». L’attrice ha ripercorso la sua carriera e non segnala alcun tipo di rimorso per le tante proposte rifiutate, la famiglia è al primo posto.

«Il cinema è arrivato per caso. Ho sempre considerato recitare una cosa divertente e preziosa, quasi un dono», le parole della Chiatti, che si è poi soffermata sul suo approccio con il mondo del web: «Non capisco quelli che dicono “sei un personaggio pubblico, quindi ti massacriamo”, perciò rispondo anche se so che così mi provocheranno ancora di più. I social avrebbero una funzione positiva perché possono avvicinarti alle persone, se mostri la tua quotidianità. Ma non tutti lo fanno».

LAURA CHIATTI E L’AMORE CON MARCO BOCCI

Laura Chiatti ha poi ammesso di essere in ottimi rapporti con i suoi ex fidanzati, tanto da arrivare ad amare i figli di Francesco Arca e la sua compagna Irene: «La verità è che faccio squadra con le donne, non sono gelosa, cerco sentimenti profondi». Il volto de “L’amico di famiglia” ha poi sottolineato di essere un’amante dei reality show: da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip, passando per Storie Maledette con Franca Leosini.

Poi, ovviamente, l’amore con Marco Bocci: «La nostra storia è cominciata come un’amicizia e ricordo così bene il giorno che ci siamo baciati, il 6.12.13, che me lo sono tatuato. Siamo molto compatibili, ci piace ironizzare, quando le donne mi scrivono “beata te che stai con Bocci” è perché lo immaginano con la camicia aperta, sporco di sangue o con le t-shirt strette, e non sanno che sono così perché sbaglio a lavarle!».



