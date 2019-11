LAURA CHIATTI/ Dalle nuove polemiche al gesto di Francesco Arca, lei “grazie amore”

Non si arrestano le polemiche social per Laura Chiatti. Dopo i contrasti causati dalla sua scelta di lasciare che i suoi figli sfoggiassero capelli lunghi e le critiche sempre più aspre sul suo aspetto fisico, la moglie di Marco Bocci è finita nuovamente nel bel mezzo della bufera: un hater, dopo aver visualizzato uno scatto che la immortala alla premierre di Unposted, il docu-film che racconta la storia di Chiara Ferragni, ne ha approfittato per accendere nuovamente la polemica. Nello scatto, in particolare, Laura Chiatti si lascia ritrarre con un vestito mini a gonna ampia con top a pois semi-trasparente. Ma l’utente non ha gradito la mise e ha riservato all’attrice parole al vetriolo: “Una volta eri classe pura, ora tra chirurgia e outfit volgari sei come tutte le altre”, ha scritto l’internauta bacchettandola per i suoi presunti ritocchini estetici. Come sempre, a difesa della moglie di Marco Bocci sono scesi in campo centinaia di follower ma, anche stavolta, la Chiatti ha deciso di replicare in prima persona: “per fortuna che ci sei tu che fai la differenza”.

ANCORA POLEMICHE PER LAURA CHIATTI

Laura Chiatti ha potuto contare anche sulle parole dell’amica e collega Michela Quattrociocche, che è scesa in campo per difenderla dal nuovo attacco dell’hater: “L’invidia è proprio brutta quando non sapete che dire – ha scritto l’attrice in risposta ai commenti – perché qui, davvero, l’evidenza è che non si può trovare neanche un difetto. Vi attaccate alla cosa della chirurgia! – ha tuonato l’attrice nel suo lungo commento – Pietà, non ci fai mica una bella figura, sai?”. A darle man forte, proprio Laura Chiatti, che ha replicato alle sue parole della collega con ironia: “amore mio, loro non sanno che l’essere naturale non va più di moda, e che tutto ciò che ho fatto l’ho pure pagato”. Ma le offese, in risposta alla sua foto, sono state numerose, come quella con la quale un utente ha accusato Laura Chiatti di essere “anonima come tante, finta”. Anche questa volta, l’attrice ha scelto di replicare in prima persona, affidando le sue parole a una risposta piuttosto piccata: “meglio essere anonima che demente”.

LAURA CHIATTI E FRANCESCO ARCA: “GRAZIE AMORE”

Non solo critiche social per Laura Chiatti, che poche ore fa, condividendo uno scatto senza trucco e senza filtri, ha potuto contare sugli elogi di centinaia di followers. “Oggi dico no ai filtri e al trucco”, si legge nella didascalia dell’immagine. Per lei non sono mancati però anche i complimenti degli uomini della sua vita: accanto alle parole del marito Marco Bocci, è spuntato infatti anche quello dell’ex fidanzato, oggi migliore amico, Francesco Arca, che ha replicato allo scatto con una frase più che eloquente: “Infatti sei molto più bella! Meravigliosa!”. Laconica la risposta dell’attrice: “Grazie amore”, alla quale si sono aggiunti i commenti dei tantissimi follower. “Che bello il vostro rapporto, si vede che vi volete un sacco bene – scrive un internauta – difficile rimanere così dopo una storia. Si può fare solo con persone intelligenti e che hanno grande stima l’uno dell’altro”.



