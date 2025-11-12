Crisi alle spalle per Laura Chiatti e Marco Bocci: i due attori ritrovano l’intesa tra trampolini e risate con i figli Pablo ed Enea.

Laura Chiatti e Marco Bocci hanno fatto preoccupare i fan dopo che negli ultimi giorni è uscita la notizia della presunta rottura. Molti hanno pensato che i due non fossero più una coppia in seguito al silenzio tombale che girava sui loro social, ma nelle ultime ore, Chi magazine ha immortalato i due allo Zero-Gravity di Roma e sono apparsi molto felici e a proprio agio. Infatti, Laura Chiatti e Marco Bocci si sono ritrovati a saltare con Enea e Pablo sui trampolini.

Un segno che i due si sono ritrovati dopo un piccolo allontanamento, che ricordiamo non essere mai stato ufficializzato dalla coppia. Eppure, quello che sembra è che dopo una relazione lunga e piena di amore, ci sia stato bisogno di un piccolo allontanamento per ritrovare il proprio equilibrio. Nelle foto, Laura Chiatti e Marco Bocci sorridono l’uno all’altra per poi giocare attivamente con i figli: lui prende in braccio Enea e poi lo fa cadere nella vasca piena di spugne. Laura poi inizia a giocare con le palline colorate.

Laura Chiatti, crisi passata con Marco Bocci?

Sembra essere tornato tutto normale tra Laura Chiatti e Marco Bocci, che hanno finalmente ritrovato la loro sintonia. Il settimanale Chi li ha visti tra abbracci improvvisi, risate dei loro figli, e tanta sintonia familiare. Dunque, tutto pare essere il contesto di una famiglia felice. Insieme da 11 anni, i due continuano a portare avanti un rapporto felice, nonostante Marco avesse dichiarato qualcosa di sconvolgente qualche mese fa: “Laura Chiatti mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio“, aveva detto, “Non sto scherzando. La mattina dopo ha chiesto il divorzio, poi per fortuna ci ha ripensato!“, aveva raccontato ridendo, “organizzare un matrimonio con una persona che conosci da due settimane non è una cosa emotivamente facilissima, quindi ci sta che ci possano essere degli sbalzi d’umore“.