Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi?/ Scoppia il gossip: “Non si scambiano like e..”

Laura Chiatti e Marco Bocci formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Innamorati, ironici e molto complici, da quando stanno insieme si sono sempre mostrati insieme scambiandosi like e dolci commenti sui social. Tuttavia, nelle ultime ore, pare che lo scambio dei like e dei messaggi sia venuto meno come fa notare l’influencer Deianira Marzano. “Il popolo del web si domanda se Laura Chiatti e Bocci si siano lasciati perchè è un bel po’ che non si vedono insieme e non si mettono like”, afferma Deianira in una storia pubblicata su Instagram. La Marzano, inoltre, ha anche pubblicato la segnalazione di una fan: “Capitava spesso di vederli insieme con i bambini, nell’ultimo periodo solo lei”, ha fatto sapere l’insider.

La storia d’amore di Laura Chiatti e Marco Bocci ha fatto e continua a far sognare i fans. I due attori, infatti, dopo essersi innamorati, si sono sposati e hanno formato una splendida famiglia. Sui social, condividono spesso alcuni momenti della loro vita insieme. In questi giorni, Marco Bocci si sono trova sul set come fa sapere lui stesso con un post sui social. L’ultima foto pubblicata dalla Chiatti, invece, è del figlio. I rumors che stanno circolando sui social, dunque, si dimostreranno infondati? Noi facciamo il tifo per Laura Chiatti e Marco Bocci, da sempre belli, sorridenti, innamorati e felici. Anche i fans si augurano di rivederli presto nuovamente insieme, divertenti e innamorati. Il gossip, probabilmente, si spegnerà rapidamente.

