Laura Chiatti è Rosalia Catalano, Più forti del destino/ “Ruolo che mi ha dato tanto”

Laura Chiatti interpreta Rosalia Catalano nella fiction di Canale 5, Più forti del destino. “E’ stato impegnativo ed ero terrorizzata. E’ stato difficile a livello attoriale”, ha raccontato a Verissimo l’attrice a proposito del suo personaggio. Siamo nella Sicilia dell’ottocento e Rosalia è molto legata alla sua padrona, con la quale condivide preoccupazioni e la sua quotidianità. E’ molto innamorata del marito Giuseppe, infatti sogna di partire con per l’America e di cambiare vita. Il momento sembra quello giusto ma Rosalia non sa ancora come comunicare a Costanza, la sua padrona, che interromperà il servizio dopo quindici anni di collaborazione. Rosalia, tuttavia, dovrà fare un passo indietro a causa di un tremendo incidente che la coinvolgerà assieme alla padrona e ad Arianna (Giulia Bevilacqua).

Laura Chiatti incantata dal suo personaggio, Rosalia Catalano, nella fiction Più forte del destino: “Mi ha dato tanto”

“Questa interpretazione mi ha regalato tanto. Con l’età i ruoli cambiano ed è inevitabile. Un’attrice deve calarsi nei panni di chiunque e deve farlo con abnegazione. Per entrare nel corpo di Rosalia, in particolare, ogni giorno, trascorrevo dalle sei alle otto ore al trucco”, ha raccontato Laura Chiatti in una bella intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Laura Chiatti sul personaggio di Rosalia. Una donna che per fatalità dovrà vedere il proprio destino stravolto e si troverà a vivere una vita difficile, ostile e che non sente più suo. Con l’aiuto delle altre protagoniste, però, cercherà di ribaltare ciò che la fa soffrire.

