Laura Chiatti/ “Gli unici modi per fuggire dalla vita” (20 anni che siamo italiani)

Laura Chiatti sui social scrive: “Gli unici modi per fuggire dalla vita sono la pazzia e l’ironia“, conquistando migliaia di like da parte dei suoi followers. Una frase che acquista tra l’altro un significato particolare se pensiamo che la modella e attrice italiana posa nello scatto al fianco di Morgan. Clicca qui per guardare la foto di Laura Chiatti e Morgan. I due si ritroveranno anche sul palco di 20 anni che siamo italiani, il programma che andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, venerdì 29 novembre 2019, dove Laura Chiatti parteciperà in qualità di ospite. Una scelta quanto mai azzeccata che si pensa che l’artista ha conquistato il cuore degli italiani ed è diventata una delle icone del piccolo schermo e grande schermo del Bel Paese. Anche se non mancano gli haters pronti ad attaccarla, come è accaduta di recente in occasione della partecipazione del marito Marco Bocci a Verissimo, dove ha parlato del suo esordio come regista per il film A Tor Bella Monaca non piove mai. “Il lavoro scarseggerà a casa tua. Ho la possibilità di scegliere i miei lavori grazie a Dio”, ha sbottato Laura rispondendo a chi le ha fatto notare che la sua carriera non stia più esplodendo come un tempo e che forse, ai suoi occhi, non stia seguendo lo stesso andazzo di quella di Bocci. “Ho proposte ogni giorno, ma ho deciso di fare non più di due film all’anno perchè guadagno abbastanza da potermi permettere di trascorrere molto tempo con i miei figli e crescerli“, ha precisato ancora parlando di Enea e Pablo, i due bambini avuti con il marito. “Per essere nel domani nei ricordi dei tuoi figli, devi essere presente nelle loro vite di oggi“, dice condividendo un post del blog Il diario della mamma, aggiungendo anche una particolare “buonanotte a tutte le mamme innamorate come me“.

Laura Chiatti: alla conquista dei fan grazie al supporto di Marco Bocci

Laura Chiatti continua a conquistare i fan, grazie al supporto dato al marito Marco Bocci in occasione della prima del suo film A Tor Bella Monaca non “piove” mai. La coppia si è presentata sul Red Carpet di Roma appena ieri ed ha catturato subito l’attenzione dei presenti e degli ammiratori che hanno seguito l’evento da casa. Almeno per quanto riguarda le foto che i giornali italiani si sono subito apprestati a condividere. Clicca qui per guardare la foto di Laura Chiatti e Marco Bocci. L’agendina di Laura però prevede anche altri programmi, come il ruolo di madrina per A Natale puoi, lo spettacolo ideato da Cinzia Gendarian, che ne cura anche la regia, e che andrà in scena all’Auditorium Capitini di Perugia il prossimo 30 novembre 2019. In parallelo, è l’attività social della Chiatti a far discutere gli ammiratori e regalare anche qualche piccola chicca. Nei giorni scorsi infatti l’attrice ha pubblicato uno scatto senza filtri e trucco registrando un forte successo e un commento in particolare, quello del suo ex Francesco Arca. “Sei molto più bella, meravigliosa!”, ha scritto l’attore a breve distanza dal “Meravigliaaa”, scritto da Bocci. “Grazie amore”, ha risposto lei provocando subito delle voci di corridoio che vedrebbero i due impegnati in un improbabile ritorno di fiamma. Chi segue l’ex coppia da tempo sa però che si tratta solo di un forte sentimento d’affetto, legato ad un’amicizia profonda e una stima reciproca che va al di là dell’antica rottura amorosa. Del resto Laura e Marco continuano ad essere una coppia solida, fra le più amate dagli italiani.

Gli unici modi per fuggire dalla vita

A Tor Bella Monaca non “piove” mai

