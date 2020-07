Laura Chiatti: “Ho visto mio marito Marco Bocci piangere solo 2 volte”/ “Mi piace…”

Laura Chiatti ha compiuto 38 anni lo scorso 15 luglio e ha festeggiato con una festa a cui ha partecipato anche il settimanale Chi che, nel numero in edicola da oggi, mercoledì 29 luglio, pubblica una lunga intervista all’attrice che, per amore della sua famiglia, da quando è diventata mamma di Enea e Pablo, ha scelto di mettere al primo posto i suoi figli facendo solo due film all’anno. Diventata famosissima sin da quando era molto giovane, Laura Chiatti è rimasta sempre se stessa continuando a respirare la normalità che il papà metalmeccanico e la mamma segretaria le hanno fatto respirare sin da bambina. L’incontro con Marco Bocci che, esattamente come lei vive il lavoro e il successo come tale, dando priorità alla famiglia, le hanno permesso di condurre una vita semplice fatta di tanto amore. Quello con Marco Bocci è stato un amore travolgente sin dal primo incontro. Lei che sognava Jude Law si è innamorata di un uomo che è il suo opposto. “Quando incontri due occhi che ti pervadono l’anima non ce n’è per nessuno e poi mi piace il suo essere singaro. A volte penso che mio marito sia così stropicciato solo per far piacere a me”, ha raccontato Laura a Chi.

LAURA CHIATTI: “RICCARDO SCAMARCIO PAPA’, FELICE PER LUI”

Innamoratissima di Marco Bocci, in occasione del suo quarantesimo anniversario, Laura Chiatti ha deciso di fargli un regalo davvero speciale. Conoscendo la sua passione per Senna, gli ha regalato il casco originale del suo idolo. “Ho svolto una grande ricerca perchè non ci capivo nulla. Mi sono affidata a veri intenditori e ho trovato un pezzo unico, da collezione. Mio marito è riservato, difficilmente esprime le proprie emozioni, ma l’ho visto piangere per la seconda volta nella mia vita: la prima è stata per la nascita dei nostri figli”, racconta la Chiatti a Chi. Nel corso della lunga intervista, l’attrice ha anche parlato della prossima paternità di Riccardo Scamarcio a cui è legata da un rapporto d’amicizia che dura da vent’anni. “Siamo come fratelli, ha un’anima profonda. Sono felice per lui, sarà un padre pazzesco”, ha concluso la Chiatti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA