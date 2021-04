Laura Chiatti, moglie Marco Bocci/ Dal sogno di cantare alla carriera nel cinema

Non tutti sanno che, da giovane, Laura Chiatti, moglie di Marco Bocci, non sognava di diventare un’attrice, né tantomeno di posare per alcuni dei più famosi brand di moda (come in effetti si è ritrovata a fare a partire dagli anni Novanta). Da piccola, Laura voleva fare la cantante: proprio così. È per questo che nel 1994 partecipò al programma Karaoke condotto da Rosario Fiorello, un episodio che segnò di fatto il suo debutto non solo nel mondo della musica, ma anche – soprattutto – sul piccolo schermo, laddove era destinata ad approdare più o meno in via definitiva soltanto pochi anni dopo. Dopo Karaoke, Laura ebbe la possibilità di incidere alcuni dischi in lingua inglese, mettendo a frutto le competenze acquisite fin dall’età di dieci anni, da quando cioè aveva iniziato a ‘fare sul serio’ iscrivendosi a una scuola di canto.

Il suo sogno di bambina, però, non si realizzò come lei sperava: fu la sua partecipazione (con annessa vittoria) al concorso di bellezza Miss Teenager, nel 1996, a far sì che venisse notata e scritturata per il suo primo film, non prima di aver fatto gavetta come modella su diversi set fotografici. Più di recente, sempre in ambito cinematografico, Laura Chiatti ha conosciuto suo marito Marco Bocci, attore come lei, con cui tra il 2015 e il 2016 ha avuto i suoi due figli Enea e Pablo.

La carriera di Laura Chiatti tra cinema e tv

Attualmente, Laura Chiatti e Marco Bocci vivono a Magione (Perugia) insieme ai loro due figli. Fino a ora, la carriera di Laura è stata costellata di successi: si parte dal ’97, anno di uscita del teen movie Laura non c’è che la vide protagonista, passando per le esperienze nel cast di diverse serie tv, tra cui Carabinieri e Incantesimo 7, per finire con le pellicole più importanti Passo a due, Ho voglia di te, La cena di Natale, Baarìa, Il caso dell’infedele Klara, Il professor Cenerentolo, Io, loro e Lara, Io che amo solo te, Un’avventura e Gli infedeli. Inoltre, in tempi più recenti, l’abbiamo vista recitare in 1993 su Sky e nella fiction Braccialetti rossi in onda su Rai1. In qualità di modella, invece, l’attrice è testimonial di Forever, profumo firmato Laura Biagiotti.

“Dicono che nella vita bisogna fare tre cose: fare un figlio, scrivere un libro, piantare un albero. Tu di libri ne hai scritti due, hai fatto due figli… Ora non devi solo piantare un albero”. Sono queste le parole che Laura Chiatti ha voluto dedicare al marito Marco Bocci nel corso della sua ospitata, lo scorso 25 ottobre, nel salotto di Domenica in. In quell’occasione, l’attore umbro ha parlato a lungo del loro rapporto e della loro famiglia, rivelando di aver sempre dato la priorità proprio ai suoi impegni familiari: “Quando sei innamorato di un mestiere è molto facile di cadere nella trappola che il mestiere sia la tua vita”, si legge nelle sue dichiarazioni, “la mia vita è altro, la famiglia, i figli, mia moglie”.



