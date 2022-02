Laura Chiatti, morta l’amica Elena/ “Ciao amore mio, che tu possa rinascere”

Laura Chiatti piange la morte dell’amica Elena. L’attrice, con una foto pubblicata su Instagram, ha detto addio ad Elena, l’amica di una vita che è stata parte della sua adolescenza e con cui ha condiviso tanti momenti della sua vita. E’ un dolore enorme quello dell’attrice che ha scelto di dedicare ad Elena delle parole ricche d’amore.

“La tua attitudine é sempre stata quella verso il volo, verso l’alto, verso la libertà ,forse perché sapevi di essere una farfalla… e le farfalle tornano sempre dalle mamme. Riesco solo a darmi questa di spiegazione Elena. Che lei ti abbia richiamato a se, per non lasciarti più“, ha scritto Laura Chiatti la cui amicizia con Elena era iniziata nell’adolescenza e che è stata coltivata nel corso degli anni.



Laura Chiatti, l’addio all’amica Elena

Era un legame vero e profondo quello che Laura Chiatti aveva con Elena scomparsa improvvisamente per una causa che l’attrice non ha svelato. La moglie di Marco Bocci ha voluto dedicare alla giovane donna solo parole d’amore che esprimono la sua sofferenza per doverle dire addio.

“Sei stata la mia adolescenza , parte di una vita che avrebbe dovuto impegnarsi un po’ di più con te, eri dentro ogni bellezza, eri il suono più rassicurante di ogni canto. Solo 3 giorni fa ridevamo ricordando le nostre meravigliose follie. Che tu possa rinascere , e che la potenza delle tue ali di farfalla possa concederti prati di maestà e volteggi facili nel cielo. Ciao amore mio“, ha scritto ancora l’attrice che ha ricevuto messaggi d’affetto da amici e fan.



