Laura Chiatti, morto l’amico Fabrizio/ “Giorno nero, ora aiutaci a capire…”

La giornata di ieri è stata particolarmente triste per l’attrice Laura Chiatti la quale ha dovuto dare l’ultimo saluto ad un suo caro amico prematuramente scomparso. All’amico Fabrizio la Chiatti ha voluto riservare parole di dolore ed al tempo stesso di addio dalle quali è trapelata la grande tristezza che questa notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, ha significato per lei. Il suo intervento social è stato molto toccante ed ha commosso i suoi numerosi fan per le parole di grande dolore trapelate su Instagram: “Oggi è un giorno nero. Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell’allegria, l’azzurro della tua energia, l’arancio della tua incredibile purezza e sincerità”, ha esordito la Chiatti.

Il post Instagram dell’attrice prosegue evidenziando il forte affetto della sua intera famiglia per l’amico scomparso: “Dicono che l’addio sia in realtà sempre un arrivederci, e sicuramente nel tuo “arrivederci” ci hai trovati tutti li, noi, un girotondo di anime che ti ameranno per sempre, pronte a ballarti attorno con la mano alzata come facevi tu ogni volta, per ricordarci che la vita è bella”.

LAURA CHIATTI, GRAVE LUTTO: ADDIO ALL’AMICO FABRIZIO

La parte più dolorosa dell’intero post che Laura Chiatti ha dedicato nella giornata di ieri all’amico scomparso, Fabrizio, è proprio quella legata all’inevitabile addio ed all’impossibilità di rendere razionale quanto accaduto: “Ora però aiutaci, aiutaci a capire. Gli anni, le ore, gli occhi, ti cercheranno e non ti troveranno. Passeranno dentro i raggi del sole, ruoteranno intorno al collo di altre persone e si chiederanno dove sei. Ciao Fabrizio… Ciao amico”, ha chiosato Laura. Le parole dell’attrice e moglie di Marco Bocci sono arrivate dritte al cuore dei suoi follower, come dimostrato dai tanti commenti ricevuti, quasi tutti contenenti emoji a cuore e parole di affetto e vicinanza rivolte alla Chiatti: “Difficile spiegare le emozioni con le parole. Qui ci sei riuscita”, scrive un utente. E c’è anche chi, invece, ha voluto ricordare l’amico scomparso: “Grande persona energica e genuina… Fabry”.

