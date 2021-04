Laura Chiatti/ Si separa dai figli per tornare sul set: “Voglia di restare insieme..”

Laura Chiatti ospite a Felicissima Sera dopo lo scontro con gli haters: “Curatevi”

Laura Chiatti è pronta a tornare in pista ma, prima di farlo, dovrà mettersi in gioco insieme a Pio e Amedeo in Felicissima Sera. Non osiamo pensare quello che succederà questa sera sul palco del programma in occasione dell’ultima puntata specie alla presenza dell’attrice, moglie di Marco Bocci. Proprio nei giorni scorsi Mediaset ha annunciato che nelle fiction della prossima stagione anche lei sarà una delle protagoniste insieme a Loretta Goggi ma, fino ad allora, dovremo cercare di capire cosa farà sul palco di Felicissima sera proprio nel prime time di oggi. Nonostante il successo e il suo essere acqua e sapone anche sui social, dove appare spesso in scene di vita quotidiana insieme ai suoi maschi e mai con il rischio di temere un capello fuori posto, Laura Chiatti finisce ugualmente nel mirino degli haters che, proprio nei giorni scorsi, vedendola con un attillato tubino nero, hanno dato di matto accusandola di dare un messaggio sbagliato a chi la segue perché troppo magra.

Laura Chiatti si separa dai suoi bambini per tornare sul set

All’ennesimo commento di chi le consiglia di mangiare e di non mostrarsi così ai suoi follower, ha risposto l’attrice stizzita al grido di ‘curate la testa’. Il messaggio sarà arrivato forte e chiaro oppure dovrà ricalcarlo questa sera proprio sul palco di Felicissima sera? In questi giorni Laura Chiatti si è lasciata andare alle coccole con i suoi due figli, Enea e Pablo, nati dal matrimonio con Marco Bocci, prima di partire per la sua prossima avventura che la riporterà sul set per Canale5. Proprio in queste ultime ore ha dovuto lasciare la sua casa per raggiungere il set e prima di farlo ha voluto dedicare ai figli la canzone ‘Gli Amori’ di Totò Cutugno sottolineando proprio la voglia di stare insieme e accompagnando tutto con due cuori giganti.

