Laura Chiatti “Sono caduta in depressione per amore”/ “Avevo una seconda di seno e..”

Laura Chiatti tra la depressione per amore alle paranoie per la sua seconda di seno

è sicuramente una delle attrici più amate non solo dagli uomini ma anche dalle donne per via del suo modo di essere naturale, di mostrarsi tutti i giorni nella sua vita quotidiana con i figli, con il marito Marco Bocci ma anche un po’ goffa anche sei suoi tentativi di tirarsi un po’ in alcuni giorni, proprio come fanno tutte le donne. Oggi però Laura Chiatti si racconta a Il Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo ultimo film, Addio al nubilato, su Amazon Prime. In particolare,racconta della sua adolescenza e di quando è andata in depressione per via dell’amore e del rifiuto ma, soprattutto, per la sua seconda di seno: “Da giovane ero ossessionata dal seno piccolo, lo ritoccai dopo che dimagrii molto. Dodici anni fa ero caduta in depressione per amore. Sono ritornata alla seconda”.

Anche riguardo alla sua vita e alla sua etichetta di donna “fatale” ha poi voluto sottolineare di non sentirsi proprio come la etichettano e che ha un animo maschile in fondo e forse è questo che la rende un po’ particolare rispetto alle altre. Laura Chiatti spiega: “Nella vita non lo sono per niente. Avendo un animo maschile, più cameratesco, non conosco competizione e invidie, sono cresciuta così. Ma in fondo essere etichettata come donna sensuale mi fa piacere, mi sento più sensuale ora, a 38 anni ho acquisito delle certezze al di là del corpo”. Poi rivela le sue insicurezze e di come da quando è mamma è diventata anche ipocondriaca ma di una cosa è certa: “La maternità è il mio più grande successo”.