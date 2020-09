Laura Chiatti, terzo dito a Marco Bocci/ Video: lui la chiude fuori, lei balla e…

Non è la prima volta che Laura Chiatti e Marco Bocci si lasciano andare a divertenti siparietti a favore dei social (e non solo). I due si punzecchiano, giocano e si prendono in giro molto spesso e per questo i fan li seguono e li riempiono di like e commenti positivi. La coppia di star nostrane non è mai con la puzza sotto al naso e si mostra spesso sui social anche in versione casalinga o acqua e sapone, anche oggi hanno pensato di fare lo stesso regalando ai fa un altro dei loro siparietti che, manco a dirlo, vede come vittima ancora Laura Chiatti. Il marito Marco Bocci ha pensato bene di chiuderla fuori dall’auto e di rimanere pronto con il telefono a cogliere la sua reazione (magari furiosa) ma lei sorprende tutti sfoggiando un sorriso e ballando per lui anche con movenze sexy che hanno fatto impazzire i fan.

LAURA CHIATTI, BALLO E TERZO DITO PER MARCO BOCCI E…

Lui ha pubblicato il video al grido di: “Quando la chiudi fuori e lei reagisce così……”, lei intanto ballo, sorride, ammicca al marito ma alla fine perde comunque la pazienza e spara un terzo dito prima di ottenere la sua vittoria. Non sappiamo bene se Marco Bocci a quel punto ha aperto la portiera dell’auto oppure no, fatto sta che Laura Chiatti, taggata poi nella storia del marito, non ha ancora detto la sua a riguardo. I fan sono convinti che presto ci sarà la sua vendetta ma, intanto, c’è già chi è convinto che ne vedremo delle belle…

Ecco il video del momento:



.



© RIPRODUZIONE RISERVATA