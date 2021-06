Laura Chiatti “troppo magra”/ Presa di mira dagli haters per il fisico, lei si difende così

C’è anche Laura Chiatti tra gli ospiti de Il Volo: tributo a Ennio Morricone, il concerto-evento di Rai1 in diretta dall’Arena di Verona dedicato proprio al grande compositore romano scomparso il 6 luglio 2020. Recentemente, Laura Chiatti è stata presa di mira sui social a partire da una foto davanti allo specchio che mette in evidenza il suo fisico: “troppo magra”, l’hanno definita gli haters, al che lei si è limitata a rispondere che “contro l’ignoranza si perde sempre”. In effetti, alla base delle critiche, ci sarebbe proprio l’ignoranza (in senso etimologico) di quanti l’attaccano, non considerando – o meglio non sapendo – che Laura ha dovuto mettersi a dieta per motivi di salute. Negli ultimi anni, infatti, l’attrice ha scoperto di soffrire di alcune intolleranze, motivo per cui è dovuta ricorrere a un regime alimentare controllato a cui sarebbe da imputare il dimagrimento.

Offese sui social a Laura Chiatti: “Non sembri in salute”

A prendere le difese di Laura Chiatti ci hanno pensato anche alcuni follower: “Come mai se una persona è in sovrappeso non si possono fare discorsi sul ‘non sembri in salute’, non si può dire ‘staresti meglio con qualche kg in meno’ mentre se una persona è magra invece si può tranquillamente giudicare?”, scrive un utente, mettendo in luce la contraddizione. Una delle critiche più gettonate è stata: “Con qualche chilo in più non staresti male”. La replica di Laura è ironica: “Se non sei sopra ai 60 non ti puoi fotografare”.

Laura Chiatti tra lavoro e vita privata

Laura Chiatti, 38 anni, è tuttora impegnata sul set della fiction Più forti del destino, l’adattamento di una serie-evento francese dal titolo Le Bazar de la Charité. La fiction è ambientata nella Palermo del 1886 e prende il via durante l’inaugurazione della Mostra dell’esposizione Nazionale dello stesso anno. Tutt’a un tratto, un incendio divampa tra la folla e miete diverse vittime tra cui molte donne. Nel contesto della Sicilia del 1800, sono proprio le donne a versare nella condizione di maggiore svantaggio, motivo per cui Più forti del destino prende a un certo punto la piega di una storia di riscatto delle protagoniste femminili. Quanto alla vita privata, invece, Laura Chiatti segue strenuamente i suoi due figli Enea e Pablo, avuti dal marito e collega Marco Bocci con cui vive nelle campagne umbre.

