LAURA CHIATTI/ Un periodo difficile: “Marco Bocci ha avuto un problema di salute serio che…”

Pubblicità

Laura Chiatti non ha trattenuto le lacrime quando ha ricordato che cosa le è accaduto l’anno scorso. Ospite di Silvia Toffanin, l’attrice ha rivelato di aver trascorso un periodo drammatico dovuto all’avvicendarsi di alcuni eventi. “Nell’ultimo anno e mezzo mi sono accadute cose non belle”, ha svelato, “Marco ha avuto un problema di salute serio che si è risolto bene”. A tutto questo si è aggiunto anche un problema di salute della madre, che non ha fatto altro che minare ulteriormente l’equilibrio di Laura. “Ho fermato tutto fino a quando non mi hanno garantito che si sarebbe ripresa”, ha aggiunto, “Mia madre e mio marito sono due forze della natura, sono sempre positivi. Io, invece, vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Sono diventata un’ipocondriaca. Adesso se ho mal di stomaco temo che sia qualcosa di più grave”. Questo però non le ha impedito di sognare in grande e pensare anche di poter diventare madre per la terza volta. Lei e Marco hanno già dato alla luce i piccoli Enea e Pablo, ma la famiglia potrebbe sempre allargarsi. “Non dico cinque, ma io sarei voluta arrivare almeno tre figli ma Marco per ora è irremovibile”, ha fatto sapere. “Avere già due figli non è facile, è un grande impegno. Devo dire che da una parte lo capisco perché per ora i nostri sono talmente piccoli che per seguirli bene, per stare molto con loro bisogna anche fare dei piccoli sacrifici”.

Laura Chiatti a Verissimo

Oggi, sabato 25 aprile 2020, Laura Chiatti sarà ospite di Verissimo – Le Storie: rivedremo così nel pomeriggio di Canale 5 l’intervista realizzata nel febbraio dell’anno scorso. Riguardo al terzo figlio, per adesso non è cambiato nulla. Anche se la Chiatti è sempre rimasta possibilista: “Nella vita mai dire mai”, ha detto alla Toffanin, “adesso sicuramente no, ma magari tra un paio d’anni potrei fargli cambiare idea. Marco è un bravo papà, quando passa due giorni con loro è completamente alienato”. Clicca qui per rivedere il video di Laura Chiatti.

Pubblicità

La vita da mamma di Laura Chiatti

Famiglia e niente altro: il cuore delle giornate di Laura Chiatti è sempre pieno di dolci momenti proprio grazie ai suoi affetti. Su Instagram, l’attrice condivide con gli ammiratori alcuni momenti della sua vita privata, fra cui anche un tenero scatto di uno dei figlioletti. “Ecco, questo è quello che nonostante tutto non ci fa mai dimenticare quanto meravigliosa sia la vita”, scrive. Nello scatto, uno dei suoi due bambini dorme teneramente nel suo lettino, il pigiamino con il logo di Batman in bella vista. In questi ultimi giorni, l’attrice invece ha alternato sue foto posate con altre un po’ più casalinghe. Un look da collegiale, in cui spiccano gli occhiali, i capelli raccolti e dei pantaloni a fantasia. Al collo una collanina con un crocefisso, ai piedi stivaletti e calzini fino a metà polpaccio. Una versione un po’ più casta di Laura, a fronte di una precedente oggetto di numerose critiche per via del suo contenuto provocatorio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA