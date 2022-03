Laura Chiatti vittima di Body Shaming/ “L’anoressia? Una malattia mai affrontata”

Laura Chiatti vittima di body shaming sui social. Tutto è iniziato dopo la pubblicazione di una fotografia che mostrava la bellissima attrice visibilmente dimagrita. Tantissimi i commenti e i giudizi del popolo dei social che ha gridato all’anoressia smentita a gran voce della moglie di Marco Bocci. La Chiatti, infatti, ha prontamente risposto agli attacchi social mettendo i puntini sulle i: “io non me la prendo rispetto ad un giudizio con il quale non concordo. Me la prendo perché l’anoressia è una malattia molto seria che fortunatamente non ho mai dovuto affrontare nella vita. Ma che molte persone combattono per vincere”.

Enea e Pablo Bocci, figli Laura Chiatti e Marco Bocci/ "La felicità del mio cuore è data da voi"

La popolare attrice ha poi proseguito dicendo: “è vergognoso che questo non entri nei cervelli, evidentemente mediocri, di persone che per invidia arrivano a toccare questo tema ogni volta, davanti a foto di un personaggio pubblico quale sono, che può essere giudicato ma non verbalmente abusato, ferendo più che altro chi di questa malattia ne soffre davvero, più che me che sono abituata ad essere criticata e che come puoi vedere me ne fotto altamente di ciò che al prossimo non piace di me”.

Marco Bocci, chi è il marito di Laura Chiatti/ E' stato un matrimonio lampo

Laura Chiatti si difende dagli haters: “non sono anoressia. Non sono carne da macello”

Le accuse di body shaming ai danni di Laura Chiatti hanno fatto stare molto male l’attrice che sui social è apparsa visibilmente dimagrita non per problemi di salute, ma per alcune intolleranze alimentari che le hanno fatto perdere circa 4 chili. “Il fatto di essere un personaggio pubblico non significa essere carne da macello e prendersi diffamazioni senza difendersi, perché il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato è un grave reato che può portare a gravi conseguenze” – ha detto a gran voce l’attrice che si è ritrovata travolta da commenti di body shaming per via della sua magrezza.

Laura Chiatti, morta l'amica Elena/ "Ciao amore mio, che tu possa rinascere"

“Si può essere giudicati ma non verbalmente abusati, ferendo più che altro chi di questa malattia soffre davvero, più che me che sono abituata ad essere criticata e che come puoi vedere, me ne fotto altamente di ciò che al prossimo non piace di me. Tutto chiaro?” ha concluso Laura Chiatti mettendo a tacere tutti i leoni da tastiera!



© RIPRODUZIONE RISERVATA