Laura Chimenti/ “A Sanremo emozione pazzesca” (Oggi è un altro giorno)

Laura Chimenti tra le grandi ospiti della puntata di oggi, giovedì 10 settembre 2020, di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone e in onda su Rai 1. La celebre giornalista si è raccontata a tutto tondo, tra carriera e vita privata, lei che è al timone del telegiornale della rete ammiraglia della tv di Stato. La prima volta di una donna alla guida del Tg1 è datata 1975, un traguardo raggiunto dopo grandi battaglie: «Riuscire ad emergere in certi settori è sempre stato difficile», ha spiegato la Chimenti.

Laura Chimenti ha poi ricordato la prima volta alla guida del Tg1 delle ore 20.00, arrivata dopo le esperienze pomeridiana: «Ricordo come se fosse ieri la prima volta che ho condotto il tg delle 20, che ha segnato un momento storico. Ero a casa: c’era un passaggio di consegne, Minzolini mi chiamò e mi chiese se ero pronta per condurre il tg delle 20. Fu una bella edizione, molto emozionante. C’era in studio Monica Bellucci, che aveva appena partorito la seconda figlia».

La giornalista ha poi parlato della sua famiglia, lei madre di tre figli, ed ha tenuto ad elogiare anche il supporto del compagno Claudio Briganti: «Mio marito mi ha sempre aiutato». Poi, Laura Chimenti ha ricordato la recente esperienza al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e Fiorello: «Sanremo è andata benissimo, è stata un’emozione pazzesca, la stessa del matrimonio».



