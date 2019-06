Laura Chimenti a Storie Italiane/ “Senza mio marito la mia vita non avrebbe sapore”

Una bella giornalista oggi ha preso posto nel salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane, ovvero Laura Chimenti. Bella, intelligente, posata e, soprattutto, molto televisiva, queste sono le caratteristiche che già conosciamo o che conoscono tutti coloro che ogni giorno la seguono alla conduzione del Tg1 e che, in tempi non sospetti, l’hanno già vista altrove. Laura Chimenti ha lasciato la sua scrivania per raccontarsi un po’ ad Eleonora Daniele ma non è la prima volta che lo fa visto che già in passato il pubblico di Rai1 ha avuto modo di vederla ospite a La Prova del Cuoco, a L’eredità di Fabrizio Frizzi e, addirittura, a Rischiatutto e Ballando con le stelle. Il suo racconto dalla Daniele parte proprio dalla sua partecipazione, in staffetta con gli altri conduttori del Tg, al programma ballerino di Milly Carlucci dove si è lasciata conquistare, “in senso lato”, dal bel Dani Osvaldo: “La mia musica preferita è il rock e anche lui è un po’ rock, mi piace ballarla così come quella da discoteca”. La conduttrice ama molto ballare ma non per questo cederà mai al fascino di Ballando con le stelle convinta che questo non sia “consono” al suo ruolo in azienda.

LAURA CHIMENTI PARLA DEI GENITORI E DEL MARITO

Eleonora Daniele sorride e sembra felice di aver tirato fuori questo suo lato nascosto e le chiede: “Ma da dove viene fuori tutto questo?” e la giornalista ha risposto: “E’ quello che tengo nascosto, è il nostro tesoretto, è giusto che ti conoscano per quello che sei e a volte mi lascio andare. Questo tesoretto di solito lo affido a mio marito”. Proprio a questo punto Eleonora Daniele fa partire un video che mette insieme alcuni scatti che la ritraggono con le persone per lei più importanti ovvero i genitori e suo marito e al rientro in studio la giornalista ammette: “Mi stava per scendere la lacrima. Questa foto le hai in casa e spesso ci passi davanti distrattamente ma poi eccole qua. Il senso della mia vita me lo hanno dato i miei genitori e lo ha riempito mio marito, mi hanno spinto a fare tutto quello che ho fatto, mi hanno fatto fare tutto quello che volevo, loro sono i primi che sento al mattino e mia madre è la prima persona che chiamo quando finisco di condurre il telegiornale. Lei mi da i consigli e i pareri più importanti“. Il discorso si allarga poi alle sue figlie di Laura Chimenti, ben tre e tutte femmine, che assorbono gran parte della sua giornata e che la tengono molto impegnata. Prima di iniziare la giornata va in palestra, poi si dedica alla più piccola e poi al lavoro. Se non ha la conduzione del Tg torna e si occupa dei loro impegni sportivi, dei compiti e della cena ma riguardo a loro poi rivela: “Senza mio marito la mia vita non avrebbe sapore. Lui mi ha dato i miei tre figli, Margherita di dodici anni, Bianca di sei e Gloria di quattro. Tre figlie, mi piacerebbe tanti figli ma oramai ne bastano tre, sono tre bambine impegnative e vivaci. Le femmine ti catturano e sono impegnative da gestire e con loro divento bambina”. Alla grande chiedo consigli, parliamo come se fossimo coetanee“.

