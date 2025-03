E’ un volto consolidato del giornalismo italiano, pioniera dell’informazione diretta; ma per Laura Chimenti anche la conduzione televisiva sembra non avere segreti. Oggi la giornalista sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e in attesa di scoprire quale sarà il baricentro dei suoi racconti scopriamo le tappe principali della sua carriera e alcune curiosità che viaggiano in parallelo con la sua ascesa professionale. La sua ‘volta buona’ è forse il 2013 quando sostituisce Maria Luisa Busi alla conduzione del TG1; da qui inizia ad ampliare il ventaglio delle sue attività, cimentandosi anche nella conduzione di altri format come il Premio Biagio Agnes.

Tra le esperienze attuali di Laura Chimenti spicca la conduzione di ‘Onore al merito’; programma partito lo scorso 9 marzo e che ha ad oggetto il racconto della realtà sociale e finanziaria del nostro Paese, raccontata con gli occhi di realtà avviate nel settore. Riavvolgendo il nastro, spicca uno dei tanti sogni realizzati dalla giornalista; precisamente nel 2020 quando è stata scelta da Amadeus per la co-conduzione del Festival di Sanremo. Un’esperienza per certi versi atipica rispetto ai suoi precedenti impegni ma che ha portato avanti con grande entusiasmo e coinvolgimento.

Laura Chimenti, dal ‘conflitto’ con il suo fisico alla fase ‘dark’ del primo amore

Oggi è una donna fiera, consapevole e soprattutto consapevole; Laura Chimenti ha però confessato come la maturità di oggi sia il risultato di un percorso di vita che non è stato immune a difficoltà e turbamenti. Da giovane ha vissuto un dissidio interiore particolarmente incisivo riguardante il suo aspetto fisico: “Non mi vedevo perfetta”, ha raccontato la giornalista – come riporta Leggo – riferendosi a quando era poco più che diciottenne. Una visione distorta della realtà che oggi la giornalista ha ampiamente superato: “Oggi mi guardo e sono soddisfatta”. Nel merito del quel periodo colpisce anche il racconto del suo primo amore, appassionato del genere ‘dark’: un settore che ha ‘sposato’ anche lei proprio in gioventù, soprattutto dal punto di vista estetico. “Amavo quel genere musicale; mi vestivo di nero e portavo i capelli rossi corti…”.