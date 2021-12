Laura Chimenti, chi è la giornalista al posto di Matano/ 3 figli col marito Briganti

Laura Chimenti prende il posto di Alberto Matano per la finale di Ballando con le Stelle 2021. Il giornalista e presentatore di casa Rai segue la finale a distanza per essere entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19. A sostituirlo, come dicevamo, c’è la collega Laura Chimenti, splendida giornalista televisiva, che svela subito il suo debole artistico per Morgan tra i finalisti in gara. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul conto della giornalista che ha preso il posto di Alberto Matano per l’assegnazione del tesoretto.

Laura Chimenti dal TG1 a Ballando con le Stelle 2021

Dal TG1 a Ballando con le Stelle, Laura Chimenti si misura in una nuova esperienza televisiva. Raccoglie nel migliore dei modi il compito lasciato da Alberto Matano per la finale di Ballando con le Stelle. La classe 1976 sembra perfettamente a suo agio nel suo nuovo ruolo e si gode la puntata più importante della stagione direttamente dalla poltroncina degli opinionisti. La giornalista romana, come dicevamo, è piuttosto conosciuta in quanto è un volto importante del Tg1, ma è anche una donna molto apprezzata per la sua bellezza e la sua raffinatezza. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che la Chimenti è sposata con Claudio Briganti, un importante manager con cui ha messo al mondo ben tre figli.

