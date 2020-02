Laura Chimenti/ “Emozione sì, paura no: vorrei che il pubblico…” (Sanremo 2020)

Laura Chimenti, giornalista e celebre mezzobusto del Tg1, sarà uno dei volti nuovi di quest’edizione del Festival di Sanremo 2020 assieme peraltro alla sua collega di testata Emma D’Aquino: in quella che sarà una kermesse canora a tinte rosa e in cui il direttore e conduttore Amadeus ha voluto dare spazio ad esponenti dell’altra metà del cielo che provengono dai settori più disparati, tra cui appunto anche quello dell’informazione, la presenza sul palcoscenico dell’Ariston per la 43enne giornalista capitolina rappresenta una piacevole novità oltre che un esordio per la diretta interessata. Nella redazione economica del Tg1 dal lontano 2000, pian piano la Chimenti ha bruciato le tappe arrivando a condurre il telegiornale della testata ammiraglia del servizio pubblico, diventandone nel corso degli anni uno dei volti più iconici: tuttavia è curioso come uno dei mezzibusti più celebri abbia aperto solo di recente un profilo Instagram, a seguito della “convocazione” per Sanremo 2020 mentre è gusto l’aneddoto relativo al modo in cui ha scoperto di essere nel cast del Festival: a comunicarlo a Laura è stato Fiorello in persona nel corso di una telefonata che la diretta interessata all’inizio ha inteso fosse una delle tante burle che lo showman gioca ai suoi interlocutori.

LAURA CHIMENTI, “EMOZIONATA, MA NESSUNA PAURA PER SANREMO 2020”

E a proposito di come si è preparata all’esordio sul palco di Sanremo e di quali siano le sue sensazioni alla vigilia, Laura Chimenti ha stupito un po’ tutti ammettendo candidamente di essere emozionata, nonostante è abituata oramai da diversi anni a entrare nelle case degli italiani dal piccolo schermo all’ora di cena. “L’emozione c’è, la paura no: sono emozionata perché è una cosa nuova ma io di solito nelle cose nuove, mentre non sono impaurita dato che il nostro mestiere in fondo è quello di parlare ai telespettatori e in questo caso sarà un parlare al pubblico in modo più divertito e meno serio e poi vorrei che il pubblico vedesse oltre il mezzobusto…” ha raccontato la telegiornalista a “Tv Sorrisi e Canzoni”, rivelando che uno degli in bocca al lupo più apprezzati è stato quello arrivato nella chat dei conduttori del Tg1 da parte dei colleghi Alberto Matano e Francesco Giorgino. A proposito della collega Emma D’Aquino, che come lei è stata invitata da Amadeus a partecipare, la Chimenti ha spiegato che si sentono tutti i giorni e che in particolare si aggiornano continuamente sugli abiti che indosseranno una volta davanti alle telecamere.

