Laura Chimenti/ “Sanremo? Non capita tutti i giorni” (Da noi… a ruota libera)

Laura Chimenti è tra gli ospiti della nuova puntata di “Da noi…a ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini e trasmesso domenica 12 aprile 20202 alle ore 17.35 su Rai1. Una grande festa, in occasione della Santa Pasqua, con la partecipazione di tantissimi ospiti e volti noti dello spettacolo, ma anche dello sport e dell’informazione. Tra questi ci sarà anche Laura Chimenti, la giornalista della Rai che lo scorso febbraio abbiamo visto calcare il palcoscenico della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 di Amadeus e Fiorello. La giornalista, con la collega Emma D’Aquino, sono state le due donne protagoniste della seconda serata della kermesse. Un’emozione unica per la giornalista che una volta scesa la scalinata dell’Ariston ha detto: “Che bello, che bello… Meraviglioso! Mi vien fa ridere perché, penso al battito del cuore e, così inguainate, non facciamo fare al cuore il suo compito naturale. Il battito è sincopato! Nello studio del Tg1, mica c’è questo pubblico meraviglioso!”.

Laura Chimenti a Sanremo 2020: “è stato emozionante”

Laura Chimenti a Sanremo 2020 ha vissuto un’esperienza unica ed indimenticabile. Il mezzo busto del TG 1, durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha dichiarato: “non capita tutti i giorni che una giornalista venga chiamata per un evento così importante come Sanremo. Sono emozionata, ma non troppo! Riesco ancora a sorridere”. Dopo l’avventura sanremese la Chimenti non si è montata la testa, anzi il suo intento è sempre e solo quello di continuare il suo lavoro da giornalista anche se, parlando dei progetti futuri, ha rivelato: “quello che faccio mi piace. Condurre l’edizione del telegiornale delle 20.00 è il massimo a cui può aspirare una giornalista in televisione, ma se mi venisse offerto un ruolo che non snatura il mio modo di lavorare, accetterei…”. Chissà che la bellissima e bravissima Laura non possa anche lanciarsi in nuove avventure televisive del resto ricordiamo che, oltre a condurre egregiamente l’edizione serale del TG1, la Chimenti ha partecipato anche a diversi programmi di successo di Mamma Rai come “La prova del Cuoco”, “L’Eredità”, “Rischiatutto”, “Store Italiane” e come commentatrice a bordo pista ad una edizione di “Ballando con le Stelle”. L’informazione e il giornalismo restano le sue più grandi passioni visto che, oltre alla conduzione del TG 1 della sera, la giornalista si è fatta apprezzare anche come realizzatrice e conduttrice della rubrica ‘Style’ e come conduttrice del Premio Biagio Agnes e Premio Strega.



