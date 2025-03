Laura Chimenti, volto noto e apprezzato del giornalismo italiano, ha scelto oggi il salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona per raccontarsi tra carriera e vita privata, ponendo in particolare l’accento proprio sull’amore che vive come una costante nella sua quotidianità. Dal marito Claudio Briganti alle 3 figlie, la giornalista parte proprio dal primo incontro con la consorte: “Me lo presentò la mia ex migliore amica, io a lei dicevo sempre che volevo un uomo laureato e con la Porche e Claudio aveva entrambe…”.

Laura Chimenti – sempre a La Volta Buona – ha poi spiegato come da quel primo incontro con il marito Claudio siano presto arrivati a compiere anche il grande passo del matrimonio, seguito poi nel tempo dalla nascita di ben 3 figlie. “Ci siamo conosciuti nel 2004, pochi mesi dopo la proposta e dopo 8 mesi ci siamo già sposati… Mio marito è un uomo solare, positivo, che mi ama alla follia e ama le mie figlie. Risolve ogni problema, quando magari sono stanca o pensierosa mi dice: ‘Tutto passa’…”. Parole che mettono in evidenza la bellezza del legame tra Laura Chimenti e suo marito Claudio, ben rappresentate dagli occhi lucidi nel momento di una sorpresa che non aveva previsto proprio nel salotto di Caterina Balivo.

Laura Chimenti a La Volta Buona, il marito Claudio Briganti: “E’ una moglie eccezionale…”

Per la gioia di Laura Chimenti arriva una dolce sorpresa a La Volta Buona; piacevole irruzione in studio di suo marito Claudio e delle loro 3 splendide figlie. Subito parole al miele anche da parte del consorte: “E’ una moglie eccezionale”, incalzato sul possibile arrivo di un quarto figlio non si è nascosto: “Per me va benissimo”. Sulla stessa linea la giornalista che si è sbilanciata: “Pensando alla prima gravidanza mi rendo conto che avevo tante paure e quindi un po’ non me la sono goduta, oggi quindi sarei felice di godermi una quarta gravidanza”.