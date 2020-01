Laura, clown del sorriso / Missione per i bimbi malati con Lino Banfi

Laura, medico del sorriso, si rivolge a Mara Venier per ottenere nuovi fondi al fine di supportare i bimbi malati negli ospedali pediatrici. A La Porta dei Sogni racconta la sua missione: “Noi siamo chiamati medici del sorriso. In ospedale si vive paura, rabbia e incertezza. Tutte queste emozioni non facilitano la guarigione dei pazienti. Ho fatto il clown dottore e ho incontrato un mondo meraviglioso. Si parla sempre di dolore ma può rinascere la parte più sana, i bambini ci cercano e hanno il sentore che qualcosa stia per cambiare. Quando arrivano i clown dottori il bambino non ha remore. Si riesce ad entrare in una dimensione parallele. In ospedale non si può dire di no a nulla, un bambino la viva come un’esperienza pesante. In pediatria e chirurgia pediatrica ci sono situazioni di un certo tipo, altre volte situazioni in cui la guarigione è lontana”. Il pubblico applaude commosso. Mara Venier offre l’aiuto di Lino Banfi per Laura, che lo incontra fuori dallo studio: “Noi vi aiutiamo”, dice Banfi. “Io come Nonno Libero e la Rai pure. Però dovete meritarvi i nostri aiuti. Dovete far sorridere i bambini”. I clown del sorriso vengono subito messi alla prova.

