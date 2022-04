Laura Comaschi divide i social/ Con Orlando Puoti forma una coppia bizzarra…

Laura Comaschi ha colpito per la sua simpatia ma sui social…

Non è semplice mettersi in evidenza in un reality così particolare e ricco di dinamiche come La pupa e il secchione; lasciare il segno passa inevitabilmente per la capacità di farsi notare che sia positivamente o anche negativamente. Il percorso fino ad ora di Laura Comaschi non è stato infatti particolarmente chiaro, caratterizzato principalmente da sprazzi più che da momenti realmente interessanti. La giovane pupa ha sicuramente colpito per la sua energia ed ilarità ma dal punto di vista della consistenza non sembra aver colpito pubblico e giuria. Con Orlando Puoti forma certamente una coppia bizzarra e che nel corso delle prime puntate ha regalato momenti di grande divertimento e ilarità. in riferimento alla concretezza della gara e delle reali possibilità e volontà di andare in fondo è evidente che manchi qualcosa.

Anche nella puntata di martedì 5 aprile Laura è stata protagonista unicamente dal punto di vista della simpatia, accantonando una necessaria crescita dal punto di vista della gara e della competizione. Nonostante i continui stimoli di Orlando la ragazza non riesce proprio ad addentrarsi seriamente nello spirito del programma, dimostrando di non comprendere quanto sia importante darsi da fare per raggiungere i propri obbiettivi. Sui social il pubblico si dimostra comunque abbastanza diviso; tra chi è rimasto folgorato dall’energia e simpatia della ragazza e chi è convinto che tali caratteristiche non bastino per emergere all’interno di un contesto come La pupa e il secchione. Nella prossima puntata sarà fondamentale che Laura riesca a trovare una propria direzione al fine di scongiurare il rischio eliminazione.

Laura Comaschi ha colpito tutti per il suo modo di fare e per alcuni scivoloni sulla cultura. La concorrente della Pupa e il Secchione ha però ricevuto delle critiche da parte di Katia Fanelli, la “fotonica” di Temptation Island 2019 che con un video su Instagram ha accusato pesantemente Laura Comaschi: “Vedo che alla Pupa e il Secchione c’è una persona che imita il mio personaggio, usa il mio termine fotonica che tra l’altro ho lanciato io a Temptation Island, mi copia palesemente, in ogni caso personalità non ne ha, è pari a zero, d’altronde bisogna crearselo il personaggio”.

Laura Comaschi oggi lavora nell’azienda di famiglia. Dopo aver staccato dal lavoro, la ragazza si reca a fare shopping e poi in palestra, come ha anche detto nella sua clip di presentazione: “Al mattino mi alzo e vado a lavorare, nell’azienda della mia famiglia. Poi faccio le cose che più adoro. Vado per negozi a fare shopping, una cosa che mi emoziona. E non manco mai in palestra! Io il secchione lo voglio abbagliante, emozionante e che dà gioia, tipo me. Voglio un secchione “wow”. La spedizione dei 1000? Sono 1000 persone che partono, vanno in vacanza? La capitale delle Filippine? Non lo so!”. Laura è single anche se non trapelano notizie certe al riguardo.











