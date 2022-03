Laura Comaschi vittima della gaffe di Barbara D’Urso/ “La Cremaschi è un’altra…”

Laura Comaschi e la gaffe di Barbara D’Urso, la reazione dei social

Nella prima puntata della Pupa e il Secchione show, Laura Comaschi è stata vittima di una gaffe. Barbara D’Urso ha presentato al pubblico la concorrente ma ai telespettatori il dettaglio non è passato inosservato. La concorrente, 24 anni da Pavia, si è trovata abbinata con il secchione Orlando Puoti e si è autodefinita ‘fotonica’ . Nel presentare la ragazza, Barbara D’Urso l’ha erroneamente chiamata Laura Cremaschi che è invece una delle protagoniste del minimondo di “Ciao Darwin”. Una gaffe che su Twitter è stata notata da moltissimi telespettatori, tant’è che i commenti come “No Barbara, Laura Cremaschi è un’altra” piovono a go-go sul social network cinguettante. Tra i tanti che hanno messo in evidenza la gaffe della D’Urso c’è anche Guendalina Tavassi, che in una sua stories ha inquadrato la tv e detto a sua volta: “Me la ricordavo diversa la Cremaschi…”.

Barbara D’Urso si è poi resa conto della gaffe scusandosi con il pubblico. La scorsa puntata è stata scoppiettante per la coppia formata dalla pupa Laura Comaschi e il secchione Orlando Puoti. I due infatti hanno fronteggiato la coppia composta da Flavia Vento e Aristide Malnati al Bagno di Cultura, uscendone vincitori. Nel momento delle nomination, Barbara D’Urso chiama tutte le coppie al centro dello studio e uno a uno i concorrenti indicano la coppia che vogliono eliminare. Laura e Orlando sembrano essere molto gettonati; infatti, ricevono i voti da parte di Valentina Matteucci e Alessio Tripi, Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwig, Mirko Gancitano e Mila Suarez, Denis Dosio e Ilaria Bruni.

Laura Comaschi e Orlando Puoti suscitano la gelosia degli altri concorrenti della Pupa e il Secchione

Laura Comaschi è rimasta piuttosto colpita dalle nomination ricevute poiché, come detto da alcuni compagni, l’obiettivo di secchioni e pupe è eliminare poiché sono considerati tra i più forti. I due infatti hanno legato molto e insieme formano un duo davvero divertente, che scatena le gelosie degli altri. Nel corso della puntata, viene mostrato al pubblico un video in cui si racconta la settimana trascorsa tra i due ed emerge il legame forte che già si è creato. Entrambi accettano comunque di buon grado la nomination. Laura e Orlando, insieme alla coppia composta da Valentina e Alessio concorrono all’eliminazione. A questo punto la scelta passa ai giudici: Antonella Elia opta per Valentina e Alessio, mentre Federico Fashion Style e Soleil Sorge mandano al Bagno di Cultura la coppia Laura e Orlando. Entrambi sono certi che si salveranno loro. Valentina e Alessio sono salvi.

A concorrere al Bagno di Cultura contro la coppia Flavia e Aristide sono quindi Laura e Orlando. Lo scontro contro Flavia e Aristide è all’ultimo sangue e Laura e Orlando la spuntano per poco. Comaschi e Puoti rimangono in gara ed esultano della vittoria saltando, ballando e andando a baciare la giuria. Il pubblico, i compagni, Federico, Antonella e Soleil sono molto felici della vittoria di Laura e Orlando.











