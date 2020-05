LAURA CREMASCHI, CHE LITE A CIAO DARWIN 8/ Furia con Karina Cascella su web e tv

Pubblicità

Fuoco e fiamme nella puntata di Ciao Darwin 8 che andrà in onda sabato 9 maggio in prima serata su Canale 5. Le squadre in campo stavolta sono quelle del mondo del web e del mondo della tv, due modi di comunicazione che si confrontano. L’immediatezza e la varietà di scelta di internet con la qualità e la cura dei particolari della televisione. Ma tra le due compagini è nato un forte attrito tra Laura Cremaschi da una parte e Karina Cascella dall’altra (CLICCA PER VEDERE IL VIDEO). La Cremaschi, in rappresentanza della rete, ha sparato a zero sui protagonisti della televisione, rimproverando anche una certa puzza sotto il naso da parte di professionisti della tv. “Noi siamo autori di noi stessi, creiamo i contenuti e ci facciamo un mazzo così,” ha spiegato Laura Cremaschi, mettendo in evidenza il fatto che i protagonisti del web rischiano in prima persona e mettono la faccia per trovare idee innovative. “Cremaschina“, com’è conosciuta sul web, ha spiegato: “La televisione ha scoperto persone che nascono dal web come me e tanti altri, mentre io dall’altra parte vedo gente che non ho mai visto prima. Chi siete?”

LAURA CREMASCHI, LA RISPOSTA DI KARINA CASCELLA

Laura Cremaschi ha alzato i toni della sfida ma ha trovato pane per i suoi denti, quando, dopo un primo giro di risposte, il microfono è finito a Karina Cascella, che non le ha certo mandate a dire: “”Si parla di farsi un mazzo così, ma io vedo che i c**i li fate solo vedere sui profili. Detto questo vedo molta repressione e una sorta di frustrazione da parte del mondo del web perché fondamentalmente vorreste essere al nostro posto, tra chi lavora in televisione“. Alle parole di Karina Casella “Cremaschina” ha immediatamente ribattuto, mostrandosi in abiti succinti e sottolineando di non vergognarsi di certo se l’avvenenza fisica l’ha aiutata a guadagnare followers e a diventare un’influencer sul web. Sicuramente lo scontro tra le due ha acceso di molto gli animi all’interno dello studio di Ciao Darwin, con le due parti che sono arrivate alla fine a un compromesso: il web ha ammesso che la popolarità in rete spesso viene ricercata per andare in tv, i protagonisti della televisione hanno ammesso che cercando i giusti contenuti, da internet c’è molto da imparare e tanti contenuti interessanti da trovare.



