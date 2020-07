Laura Cremaschi, foto acne e brufoli/ “Mi vergognavo ad uscire di casa, poi…”

Laura Cremaschi, la bellissima ex Bonas di Avanti un Altro, ha deciso di condividere su Instagram alcune foto in cui mostra un problema di acne vissuto qualche anno fa. La ex tentatrice di Temptation Island Vip a distanza di anni ha voluto pubblicare alcuni scatti per invitare non solo la gente a riflettere bene prima di parlare, ma anche per inviare un messaggio di forza a chi si trova a vivere una situazione di questo tipo. Gli scatti pubblicati mostrano il viso della bellissima showgirl ricoperto di brufoli e acne e sono accompagnati da una lunga didascalia: “queste foto risalgono a novembre 2015. E’ molto difficile per me pubblicare queste foto, anche doloroso. Ricordo di un periodo difficile dove oltre a non poter lavorare mi vergognavo ad uscire di casa! Avevo paura di essere giudicata, sentirmi gli occhi addosso e le risate maligne era come una pugnalata allo stomaco ogni volta!”. Sono trascorsi cinque anni da quando la Cremaschi ha avuto questo problema, ma solo oggi si è sentita di condividere queste foto come ha precisato lei stessa: “oggi ho il coraggio e la forza di poterlo fare, magari può aiutare qualcuno di voi che ha il mio stesso problema… con la cura giusta tutto sul risolve! Ovviamente non vi siete mai accorti di nulla perché con la giusta luce, i filtri e le modifiche tutto magicamente cambia! Però state attenti a giudicare, davvero ve lo dico con il cuore, perché fate star male le persone comunque ringrazio il professor Fabrizi per il miracolo. Ps. Non ha Instagram e forse non leggerà mai questo messaggio, però mi ha cambiato la vita!”.

Laura Cremaschi come non l’avete mai vista: i follower dalla sua parte

Le foto di Laura Cremaschi senza trucco e con brufoli ed acne in bella vista hanno incontrato il favore delle fans e di tantissimi follower. Pur risalente a cinque anni fa, gli scatti hanno fatto riflettere sul fatto che non bisogna né vergognarsi né tantomeno avere paura di mostrarsi per come si è. In tantissimi, infatti, hanno commentato la foto esprimendo piena stima alla showgirl. “Rispetto e stima” scrive un utente, mentre un’altra precisa “finalmente una persona anche se famosa, si mostra come noi persone umili! Ti fa onore” e chi invece sottolinea “bella brava e coraggiosa”. Tra i commenti anche quello di una persona che sembra conoscerla da vicino: “mi ricordo quanto provavi disagio ti coprivi con i capelli e mi dicevi di coprire bene col correttore !!! perché eri sei bellissima e sei proprio una persona buona e gentile …ricordo anche tua zia che adoravo e lei adorava le mie pieghe…Un abbraccio forte e tanti kisses” e chi non nasconde “è una normale fase della vita,di noi ragazze soprattutto perché il “bunnone” pre-ciclo non ci abbandonerà mai. Bisogna piacersi, piacersi tanto a prescindere da tutto, solo così saremo irresistibili”. Non mancano poi messaggi di incoraggiamento: “nel mondo dove c’è ricchezza e potere le persone non hanno più interessi ad aiutare comprendere le persone meno fortunate..! Ignorano e giudicano, che schifo!! Forza bionda ormai tutto è passato. Ormai ti riprendi tutte le tue rivincite e soddisfazioni”, ma non manca chi la critica “quando ti dicono che i soldi non ti cambiano la vita”





