Laura Cremaschi: “Ho rifiutato il GF Vip due volte”/ “Antonella? A volte fuori luogo”

Laura Cremaschi svela perchè ha rifiutato il GF Vip: le sue parole

Laura Cremaschi, in occasione di un’intervista a Casa Pipol, ha svelato di aver rifiutato il Grande Fratello Vip per ben due volte. L’ex Bonas di Avanti un altro ha preferito evitare di saltare le puntate del programma condotto da Bonolis, per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Laura Cremaschi dichiara: “Sono riconoscente verso chi mi sta facendo lavorare da tanti anni, e che ringrazio continuamente e poi pechè è un percorso che sto facendo e mi sembrava giusto così.” Su Avanti un altro, invece, dichiara: “E’ un ambiente molto famigliare, poi dipende da come ti poni. E’ una grande opportunità e Bonolis ci lascia fare, nulla è preparato è un’esperienza esilarante.” L’ex Bonas ora è responsabile social nel noto quiz show ed è fiera di far parte di quella che definisce “una grande famiglia”.

Laura Cremaschi svela chi è il suo preferito al GF Vip

Laura Cremaschi, in occasione di un’intervista a Casa Pipol, ha svelato qual è il concorrente che più apprezza del Grande Fratello Vip 2022. L’ex Bonas dichiara: “Come personaggio mi fa ridere e apprezzo Edoardo perchè è caciarone ma allo stesso tempo è anche abbastanza lucido. Fa il superficiale, ma secondo me non lo è sa perfettamente chi ha davanti.”

Laura Cremaschi svela chi è il personaggio della Casa che meno la convince: “Non ho uno che non mi piace è un ni, tipo Antonella mi piace e non mi piace perchè a volte è fuori luogo, ma ci sta perchè fa comunque dinamica.” Poi aggiunge: ” Oriana è molto sexy ma mano a mano mi è scesa, oggettivamente è molto bella però.”

