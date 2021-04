Laura Cremaschi, Regina del Web di Avanti un altro/ Il dramma dell’acne cistica

Da questa sera, domenica 11 aprile, prende il via in su Canale 5 “Avanti un altro… pure di sera!”, il celebre programma di Paolo Bonolis in versione serale. Tra i protagonisti del “salottino” non può mancare Laura Cremaschi, nei panni della Regina del Web. Attivissima su Instagram dove conta 1 milioni di follower, la Cremaschi è stata madrina d’eccezione della prima puntata de “La Pupa e il Secchione e viceversa”. In occasione dei dieci anni di “Avanti un altro” la modella abruzzese è tornata nei panni della Regina del Web, dopo aver smesso quelli della “Bonas”. In uno dei post più recenti su Instagram la soubrette svela il suo segreto di bellezza: una seduta di peeling contro l’acne cistica che da sempre la affligge. “Oggi sono passata allo studio medico… prendersi cura della nostra pelle è fondamentale“, ha scritto come didascalia dello scatto.

Laura Cremaschi chiusa nella bara di Ciao Darwin/ Perde la testa e implora Bonolis

Laura Cremaschi: da Bonas a Regina del web

Laura Cremaschi, oggi Regina del Web ad “Avanti un altro“, deve la sua notorietà soprattutto alla turbolenta storia con Andrea Perone, ex marito della bellissima Sabrina Ferilli. La loro relazione, durata 7 anni, è stato un tormentato tira e molla, non senza risvolti mediatici, fatto di liti e addii, fino a quello definitivo. Ad oggi, la Cremaschi sembrerebbe single: nessuno avrebbe finora rubato il suo cuore dopo la tormentata relazione con Perone, a quanto la soubrette dichiara sul suo profilo Instagram. I suoi obiettivi di oggi sembrerebbero proprio godersi la poltrona di Regina del Web, dopo aver ceduto quella di Bonas a Sara Croce, e dedicarsi a viziare i suoi followers con sexy scatti della sua vita quotidiana: “Non lasciarti convincere da piccole menti che i sogni che hai sono troppo grandi“, è uno degli ultimi messaggi rivolti ai suoi follower.

LEGGI ANCHE:

Laura Cremaschi, foto acne e brufoli/ "Mi vergognavo ad uscire di casa, poi..."Laura Cremaschi Vs Giovanni Longobardi/ "Storia seria? Solo un flirt!" e lui rivela..

© RIPRODUZIONE RISERVATA