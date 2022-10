Laura De Cicco, moglie Ignazio La Russa/ I figli Geronimo, Lorenzo Cochis e Leonardo

Chi è Laura De Cicco, la moglie di Ignazio La Russa

Laura De Cicco è la moglie di Ignazio La Russa, candidato come presidente del Senato. Il politico ha avuto tre figli: Antonino Geronimo, nato dal primo matrimonio di La Russa, Lorenzo Cochis e Leonardo Apache, nati dal matrimonio con Laura De Cicco. Ignazio La Russa ha dato a tutti e tre i figli un nome legato alla cultura degli indiani d’ America: “Nel caso di Geronimo, peraltro, ci fu lo zampino della madre, che era una vera appassionata della storia degli indiani. Quando ero vicepresidente della Camera ricevemmo una delegazione di capi Apache. Furono tutti sorpresi quando cominciai a sciorinare la storia del loro popolo e raccontai dei nomi dei miei figli”, ha spiegato anni su Secolo d’Italia. Geronimo La Russa è nato a Milano il 2 aprile del 1980 ed è attualmente presidente dell’ACI. Nel giugno del 2013, ha sposato Patrizia Silini. La coppia ha celebrato la loro unione nella Chiesa della Collegiata di Castiglione Olone, con cui ha avuto due figli.

Lorenzo Cochis La Russa, figlio del matrimonio del politico FdI con la moglie Laura De Cicco, ha seguito le orme del padre nel mondo della politica. Lo scorso anno, alle elezioni comunali di Milano, il secondogenito di Ignazio La Russa è stato il più votato di Fratelli d’Italia per il Municipio 1 di Milano con 241 preferenze. “Siamo d’accordo su tutto perché papà è anche lui un liberale. Ma il suo approccio a volte è ancora un po’ vecchio stile”, ha detto Lorenzo Cochis a Repubblica. Nel 2002 è nato il terzo figlio di Ignazio La Russa, Leonardo Apache. Il più piccolo di casa La Russa, è un rapper ed è conosciuto con il nome d’arte di Larus. Qualche anno fa il giovane Lorenzo Cochis era finito sotto i riflettori per una querelle con Fedez. Lo scontro tra i due era avvenuto sui social in forma privata, ma Fedez aveva scelto tutto in un video poi cancellato: “Gli ho detto che suo padre gli ha insegnato benissimo il concetto di xenofobia. Mi ha mandato a fanc**o. Ci mancavano solo i figli di politici che fanno la trap. Già a dirlo mi vengono i conati”.

