Laura Dern, Oscar 2020/ “I miei genitori supereroi, il miglior regalo di compleanno”

Tra i protagonisti della magica notte degli Oscar 2020 c’è anche Laura Dern, premiata come miglior attrice non protagonista in “Storia di un matrimonio” di Noah Baumbach. Grande emozione sul palco dove la Dern ha ringraziato l’Academy per l’Oscar ricevuto esordendo: “E’ un onore essere qui”. Ovviamente non potevano mancare i ringraziamenti al regista – “Grazie a Noah per la magia che ci ha regalato” – e gli attori che hanno preso parte alla pellicola distribuita da Netflix. Laura ha voluto soprattutto dedicare la vittoria ai genitori, gli attori Diane Ladd, Bruce Dern, definiti i suoi “supereroi”. “Alcuni dicono che non si incontreranno mai i propri eroi, ma io dico che se sei veramente fortunato se li hai come tuoi genitori. Condivido questo premio con i miei attori eroi, le mie leggende, Dianne Ladd e Bruce Dern”, ha detto dal palco. L’attrice era alla sua terza nomination, esattamente come quelle che hanno interessato la madre Diane Ladd nel corso della sua carriera, avendo ricevuto tre candidature per l’Oscar alla miglior attrice non protagonista per i film “Alice non abita più qui” (1974), “Cuore selvaggio” (1990) e “Rosa scompiglio e i suoi amanti” (1991).

LAURA DERN, OSCAR 2020: IL PREMIO NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

Il premio Oscar a Laura Dern è stato annunciato dall’attore Mahershala Ali in un giorno per lei importante. Nata proprio il 10 febbraio 1967, la Dern ha commentato l’Oscar ricevuto come “il miglior regalo di compleanno che si possa ricevere”. L’attrice è riuscita a conquistare l’ambita statuetta avendo la meglio su delle avversarie davvero straordinarie del calibro di Kathy Bates (Richard Jewell), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Piccole donne) e Margot Robbie (Bombshell – La voce dello scandalo). Per lei non è stato affatto un premio scontato sebbene fosse stato fortemente caldeggiato da appassionati e opinione pubblica. Nella pellicola Storia di un matrimonio Laura Dern indossa i panni dell’avvocato Nora Fanshaw che farà di tutto per difendere i diritti di Nicole, interpretata da Scarlett Johansson, donna che desidera più che mai il divorzio dal marito Charlie Barber. Quest’ultimo dovrà lottare per continuare a vivere nella sia città ed avere e non perdere la custodia condivisa del bambino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA