Laura Desiree, chi è?/ La star di Naked News da Barbara (Live Non è la d’Urso)

Laura Desiree direttamente da Toronto, sarà in collegamento con Live Non è la d’Urso. Ma chi è? La donna si occupa di Naked News il notiziario canadese famoso per le sue conduttrici-spogliarelliste. Laura ha iniziato la sua carriera esibendosi sui tavoli dei bar ed anche degli hotel di fascia alta di New York e del Lower East Side. Nel suo lavoro era una vera promotrice di numerosi eventi della vita notturna, diventando poi popolare come ballerina e interprete di Burlesque sotto la guida di Miss Jo “Boobs” Weldon e della New York School Of Burlesque. Ritornata nella sua città natale, Toronto Laura ha continuato a produrre ed eseguire spettacoli di cabaret a base erotica a livello locale e internazionale.

Laura Desiree, chi è la star di Naked News

Più di recente, Laura Desiree ha creato performance artistiche shock per il palcoscenico del Candyland di Toronto come direttore creativo. Ultimamente si occupa di Naked News, un programma canadese di notizie e intrattenimento di proprietà di Naked Broadcasting Network dove presenta donne nude che leggono i bollettini delle notizie. Lo studio di produzione dello spettacolo si trova a Toronto, in Canada e proprio da qui sarà in collegamento con Barbara ospite di Live Non è la d’Urso. In Italia, naturalmente, non si conosce praticamente nulla di lei e, in sintesi, potrebbe interessare i veri cultori dell’eros e poco altro. Da adolescente si è fatta strada attraverso la scena artistica di New York City, producendo contenuti erotici e sessualmente espliciti.

Stasera ospite a Live Non è la d’Urso

Laura Desiree ha fatto del suo corpo e dell’eros il suo vero cavallo di battaglia e Barbara d’Urso, questa sera, avrà modo di saperne di più e documentare anche il pubblico italiano sulle sue particolari performance a luci rosse. Laura ha trovato la sua strada per merito del potere del suo corpo e la sessualità che ha modo di raccontare senza filtri e mezze misure. Stasera a Live, l’argomento si tingerà a luci rosse… pronti a mandare i bambini a letto? (Oppure a cambiare canale, fate voi…).



