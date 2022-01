Laura Di Mauro, chi è?/ Attrice teatro: vita privata tra la Fede e l’hobby dei gufi

A “Oggi è un altro giorno”, programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone, tra gli ospiti della puntata di oggi, giovedì 6 gennaio 2022, giorno dell’Epifania, sarà Laura Di Mauro, che di recente ha partecipato al musical Mamma Mia!, diretto da Massimo Romeo Piparo e capace di fare registrare numerosi sold out in tutta Italia e non solo.

SINDROME DI MARFAN MALATTIA LUNA WARD, FIGLIA DI LUCA/ “Mi sono sentito in colpa...'”

L’attrice è un’artista completa, con una formazione a 360 gradi, anche se la sua vera casa è appunto il musical, dove riesce a esprimere tutta la sua versatilità sul palcoscenico e dare lustro alla propria arte. Laura Di Mauro ha anche lavorato all’interno di alcune trasmissioni Rai nel ruolo di ballerina, mentre a teatro si è dedicata sia alla commedia che alla prosa, oltre appunto ai musical.

Luca Ward/ "Il mare è come la vita, ti insegna a vivere"

Laura Di Mauro: chi è e vita privata

Laura Di Mauro non ha mai rivelato molti dettagli della sua vita privata e anche sui suoi profili social preferisce condividere foto che la ritraggono al lavoro, in camerino e con la sua compagnia teatrale, lasciando la sfera più personale lontana dalle pagine social e dagli occhi di tutti i fan. Durante un’intervista, la donna ha ammesso come un suo difetto sia quello di pensare troppo al suo aspetto fisico, soprattutto al suo lato B.

Anche in riferimento agli hobby e alle passioni di Laura Di Mauro si sa molto poco: in passato ha rivelato di essere un’appassionata di gufi, che colleziona in tutte le loro forme, cornici o piccoli pupazzetti, e di amare alla follia il teatro, che è da sempre una componente fondamentale della sua vita. La donna ha anche ammesso di essere credente, anche se poco praticante, nonostante ci siano stati alcuni momenti della sua vita molto dolorosi in cui ha pensato di non voler credere più a nulla.

Sabrina Marciano, chi è?/ Attrice: "Ho lavorato con Johnny Dorelli, un gran signore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA