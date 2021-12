Laura e Gioia, moglie e figlia Kekko Silvestre/ Il loro doppio matrimonio

Davide Silvestri è il cugino di Kekko Silvestre, il cantante dei Modà, i due pur essendo parenti, hanno un cognome diverso per colpa di un errore fatto all’anagrafe durante la trascrizione. Kekko Silvestre, come suo cugino ha una vita privata molto stabile, infatti, è legato a sua moglie Laura da molto tempo. La donna ha condiviso con il frontman l’ascesa della band confortandolo durante il lungo periodo di stop della band.

Il cantante durante un’intervista concessa a Grazia ha raccontato di come sua moglie sia stata un punto di riferimento stabile per lui: “Mi ha tenuto le caviglie legate sotto tanti punti di vista, mi ha tenuto legato attraverso l’amore ad una vita più normale”. Durante un’intervista a Verissimo il cantante ha spiegato come tra lui e sua moglie ci siano stati due matrimoni, dopo moltissimi anni di fidanzamento, il 17 luglio e il 10 agosto: “È stata una cosa un po’ improvvisata. Il periodo del lockdown è stato duro, ero spaventato, ha colpito anche la mia famiglia in maniera importante. Mi ero un po’ chiuso allora una domenica sera, le dico che stavo pensando che potremmo sposarci. Lei aveva perso le speranze, quindi non mi ha detto si, ma mi ha lasciato fare. Sono andato in comune, ho compilato i moduli e glieli ho fatti trovare”.

Kekko Silvestre e sua figlia Gioia: cantanti insieme

Dalla storia d’amore tra Kekko Silvestre e Laura nel 2011 è nata la loro figlia Gioia e il cantante ha ammesso di essersi perso alcuni momenti della vita di sua figlia per via del successo della sua band: “Avevo smesso di baciare sia lei che mia moglie per paura di ammalarmi e dover saltare dei concerti”.

La piccola Gioia condivide con suo padre la passione per la musica e non perde occasione di esibirsi al suo fianco, come Kekko Silvestre stesso ha spiegato durante un’intervista a Verissimo: “Io faccio il cantante, quando Gioia vuole giocare con il papà che sta lavorando, bisogna giocare a fare i cantanti”. Durante questa puntata del Grande Fratello Vip 2021, il cantante farà una sorpresa a suo cugino con un lungo videomessaggio.

