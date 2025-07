Chi è Laura Efrikian, presentatrice, annunciatrice Rai e attrice: dopo la fine della storia con Gianni Morandi ha avuto un compagno?

Se pensiamo a Laura Efrikian ci viene immediatamente in mente il suo lungo matrimonio con Gianni Morandi. In realtà Laura è stata anche molto altro per il mondo dello spettacolo italiano. Nata nel 1940, da papà di origine armena e mamma italiana, ha cominciato la sua carriera nel mondo della televisione come annunciatrice alla Rai nella sede di Milano. Prima ancora aveva studiato recitazione al Piccolo Teatro di Milano. Dopo aver cominciato come annunciatrice, ha preso parte a Canzonissima e nel 1962, ad appena 22 anni, ha presentato il Festival di Sanremo. Conduzione ma non solo per Laura, che ha avuto anche diversi ruoli da attrice in film e sceneggiati televisivi.

Nel 1966, a 26 anni, Laura Efrikian ha sposato Gianni Morandi: con lui ha avuto i figli Marianna e Marco ma anche Serena, morta poche ore dopo la sua nascita perché nata prematura. Nel 1979, dopo la separazione da Gianni Morandi, ha intrapreso altri percorsi. Oggi Laura Efrikian ha un compagno? Cosa sappiamo della vita sentimentale della ex moglie di Gianni Morandi?

Laura Efrikian ha un compagno? La storia d’amore con l’uomo conosciuto in Kenya

Come ha avuto modo di confessare proprio Laura Efrikian, fu proprio lei a lasciare Gianni Morandi per un altro uomo del quale si innamorò. “Lo dissi subito a Gianni perché detesto i tradimenti” ha raccontato a Monica Setta l’attrice e presentatrice. Dopo quella storia con quell’uomo per il quale lasciò il marito, non sono stati molti gli uomini a lei accostati. Come ha rivelato proprio lei, per diversi anni è stata legata ad un uomo, un italiano conosciuto in Kenya, dove spesso si reca per missioni umanitarie. I due sono stati insieme per diversi anni, ma si sono poi lasciati. Oggi Laura non ha un compagno: “Sono single da tanti anni ma ho sempre figli e nipoti vicini” ha confessato.