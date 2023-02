Laura Efrikian chi è ex moglie Gianni Morandi/ “Non ho mai avuto un amore più grande”

Laura Efrikian chi è: carriera, vita privata, biografia

Laura Efrikian è un’attrice e annunciatrice televisiva, nota per essere stata la prima moglie di Gianni Morandi. Nata il 14 giugno 1940 a Treviso, ha avuto una brillante carriera nel mondo dello spettacolo. Dagli esordi come annunciatrice di Rai Milano, Laura ha condotto Canzonissima e il Festival di Sanremo nel 1962.

Successivamente fa il suo esordio nel mondo cinematografico in alcune pellicole quali: Ercole alla conquista di Atlantide, La cittadella e David Copperfield. Negli anni 2000 finisce su piccolo schermo, prendendo parte ad alcune serie TV molto amate come: Don Luca e Il morso del serpente. Laura Efrikian si allontana dalla sua carriera televisiva negli anni’70. L’attrice e Gianni Morandi si sono sposati il 13 luglio del 1966; dal loro amore sono nati i figli: Marianna e Marco. La loro relazione è terminata nel 1979: “Dopo l’amore nacque una grande amicizia, che è come l’amore ma meno coinvolgente” svela in un’intervista al Corriere della Sera.

Laura Efrikian e l’amore con Gianni Morandi: perchè è finita

Laura Efrikian e Gianni Morandi sono stati sposati per tredici anni, nei quali sono stati felici insieme: “Si dice che il primo amore non si scorda mai e a me è successo a vent’anni. Quest’amore lo ricordo così perché è stato così, non sarebbe potuto durare di più. È stato fantastico e lo abbiamo vissuto con grandissimo entusiasmo, come dei ragazzi anche più giovani della nostra età” ha raccontato l’annunciatrice al Corriere della Sera.

La prima moglie del cantante svela perchè è finito il loro matrimonio: “Il nostro amore è finito quando non c’era più l’enorme sentimento di appartenenza e così è diventato invivibile. Poi è diventato un rapporto di amicizia e anche l’amicizia è amore anche se meno coinvolgente”. Sui figli l’attrice aggiunge: “E’ una persona che sa combattere e difendere le sue scelte. Uno che pareva fosse finito e invece è tornato più grande di prima”.

