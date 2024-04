Laura Efrikian, chi è l’ex moglie di Gianni Morandi/ “A 80 anni è ancora il primo per la sua umiltà”

Chi è Laura Efrikian, l’ex moglie di Gianni Morandi: tutto su di lei

Laura Efrikian è un’attrice e conduttrice che, in passato, è stata protagonista del gossip anche per la sua storia d’amore con Gianni Morandi. Un amore nato quando entrambi erano giovanissimi e all’inizio di una carriera straordinaria. Pur essendo entrambi giovanissimi, i due non riuscirono a resistere a quel sentimento decidendo di sposarsi e di formare insieme una famiglia. La coppia, infatti, si sposò nel 1966 mettendo al mondo tre figli: Serena, vissuta solo nove ore Marianna e Marco che l’hanno resa nonna di cinque nipoti. Il matrimonio tra i due finì nel 1979, ma ancora oggi, resta l’affetto come testimoniano le dichiarazioni rilasciate da Laura Efrikian in un’intervista a La Verità nel corso della quale ha ricordato anche il primo incontro con Morandi.

«Balestrazzi, dell’ufficio stampa, andò a prenderlo all’aeroporto perché tornava da una tournée in Giappone. Lo porta a casa mia. Lui era vestito da militare. Apro la porta. Lì avviene, per la mia famiglia, il terzo colpo di fulmine. È successo a tutt’e due. Era un ragazzo pulito, straordinario, aveva questa faccia gioiosa, gli occhi gli brillavano, rimase incantato. Io pensavo: “Che bello”. Non a caso, è un uomo che l’11 dicembre 2024 farà 80 anni ed è ancora il primo, per la sua umiltà, onestà, essere lui».

Laura Efrikian e il matrimonio con Gianni Morandi

Per Laura Efrikian e Gianni Morandi non fu facile vivere l’amore serenamente e, soprattutto, lontano dalle luci dei riflettori. All’epoca, infatti, quella dei due artisti era considerata una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo al punto da non essere persi di vista dai fotografi neanche per un istante.

«Eravamo tormentati dai giornalisti. Per depistarli, dicemmo che c’eravamo già sposati in Scozia. Il matrimonio fu qualche mese dopo, il 13 luglio 1966, in una chiesa di Roma. Fuori misero dei cartelli, “Chiuso per restauri”. Arrivammo alle 7 del mattino. Da un confessionale saltò fuori un fotografo che era stato lì tutta la notte, ma non riuscì. Poi le foto, fatte fare da Gianni e me, le regalammo ai giornali», ha detto la Efrikian a La Verità.

