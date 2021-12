Laura Efrikian e Anna Dan: ex e moglie Gianni Morandi/ Colpo di fulmine a Monghidoro

Chi sono Laura Efrikian e Anna Dan? Rispettivamente ex e moglie attuale di un grande della canzone italiana come Gianni Morandi.

La prima è stata sposata con l’eterno ragazzo della musica nostrana dal 1966 al 1979: tredici anni d’amore in cui la coppia ha dato alla luce tre figli. La prima, Serena, purtroppo è scomparsa 9 ore dopo il parto. Questo terribile lutto ha segnato inevitabilmente la coppia, che però non ha deciso di separare le proprie strade in ragione di questo indicibile dolore. A spiegarlo è stata la stessa Efrikian nel corso di una recente intervista concessa al settimanale DiPiù Tv: “Ci eravamo messi insieme troppo presto: io ventiquattro anni e lui venti, a quell’età non dura“, ha sentenziato la donna, per poi ammettere, “con lui sono stata felice“. Gli altri due figli di Laura Efrikian e Gianni Morandi sono Marianna e Marco: i due hanno reso i genitori nonni di cinque nipoti (due di Marianna avuti con Biagio Antonacci e tre di Marco).

Gianni Morandi/ Compleanno e il ritorno al Festival di Sanremo con un brano scritto da Jovanotti

Anna Dan, moglie di Gianni Morandi

La seconda, e attuale, moglie di Gianni Morandi è Anna Dan. Già dirigente di una società informatica, è proprio grazie al suo lavoro che la donna ha conosciuto quello che sarebbe diventato l’uomo della sua vita. I due sono marito e moglie da ormai 17 anni: galeotta fu una partita a sfondo benefico in cui Morandi era in campo e la Dan sugli spalti. Per loro fu un colpo di fulmine: a allora non si separarono più. Per comprendere il tipo di rapporto che lega i due non c’è niente di meglio delle parole scritte dallo stesso Morandi alla Dan in una splendida lettera sui social qualche anno fa: “19 agosto 2014. Il 19 agosto di venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita. Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! Avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme“.

LEGGI ANCHE:

Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi co-conduttrice?/ Gianni Morandi tra i big e...Marianna, Marco e Pietro, figli Gianni Morandi/ Tutti hanno seguito le orme del papà

© RIPRODUZIONE RISERVATA