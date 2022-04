Laura Efrikian e Anna Dan, ex e moglie Gianni Morandi/ “Ecco come mi ha conquistato”

Laura Efrikian e Anna Dan sono la ex moglie e la seconda moglie di Gianni Morandi, il cantautore del brano di successo “Apri tutte le porte”. La prima moglie è stata Laura con cui è stato legato dal 1966 al 1979. Tredici lunghi anni d’amore suggellati anche dalla nascita di tre figli. La primogenita Serena purtroppo è venuta a mancare solo nove ore dopo il parte. Un lutto che ha segnato la vita della coppia che è riuscita con forza e coraggio a superare ed elaborare il lutto. Proprio la ex moglie di Morandi in una intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv ha rivelato: “ci eravamo messi insieme troppo presto: io ventiquattro anni e lui venti, a quell’età non dura”. Nonostante tutto però il loro è stato un matrimonio d’amore e felice come ha sottolineato proprio la Efrikian: “con lui sono stata felice”.

Marianna, Marco e Pietro Morandi/ Chi sono e cosa fanno i tre figli di Gianni Morandi

La coppia dopo la morte della prima figlia Serena hanno avuti altri due figli: Marianna e Marco che li hanno resi nonni di ben cinque meravigliosi nipotini.

Gianni Morandi dopo Laura Efrikian: la seconda moglie Anna Dan, come si sono conosciuti?

Dopo la fine del matrimonio con Laura Efrikian, Gianni Morandi ha ritrovato l’amore e il sorriso tra le braccia di Anna Dan. I due si sono conosciuti durante una partita benefica nello stadio di Bologna; un incontro che ha cambiato le sorti della loro vita visto che da quella notte non si sono più lasciati. Proprio Morandi sui social ha voluto raccontare e condividere con il suo pubblico il ricordo indelebile del primo incontro con la sua Anna: “19 agosto 2014. Il 19 agosto di venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita. Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità”.

Gianni Morandi/ Un ritorno al pop anni 60 con "Apri tutte le porte"

Non solo, il cantante di Monghidoro ha aggiunto: “Anna aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! Avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”. Dal loro amore è nato anche un figlio di nome Pietro.

Gianni Morandi, incidente alle mani e operazioni/ "Ci vuole pazienza, c’è di peggio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA