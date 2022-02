Laura Efrikian e Anna Dan, ex e moglie Gianni Morandi/ Nel ’66 le prime nozze

Gianni Morandi e la moglie Anna Dan

Gianni Morandi è ospite di Fabio Fazio nel salotto televisivo di “Che tempo che fa“. Il cantautore bolognese racconta il suo momento particolare: l’11 marzo scorso ha subito un grave incidente, poi dopo mesi di cure e tornato raggiante sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Una buona parte di merito nel suo percorso di guarigione è da attribuire alla moglie, Anna Dan. Gianni Morandi e Anna Dan si sono conosciuti a Bologna, città natale del cantante, durante una partita di calcio. All’epoca Anna, dirigente di una società informatica, si trovava in tribuna per seguire la partita, mentre Morandi era in campo. Secondo quanto raccontato in seguito da entrambi la scintilla dell’amore scoccò subito e, dopo quel breve incontro, Anna e Gianni non si sono mai più lasciati. Qualche tempo dopo decisero di sposarsi in segreto, con una cerimonia privata a cui parteciparono solamente gli amici e i parenti più stretti, infine il loro amore fu coronato dalla nascita di Pietro.

Gianni Morandi e la storia con Laura Efrikian

Da oltre vent’anni Gianni Morandi è felicemente sposato con Anna Dan da cui è nato un figlio. Ma prima di incontrarla, il ragazzo di Monghidoro è stato al fianco di Laura Efrikian. I due si sono conosciuti agli inizi degli Anni Sessanta quando l’artista emiliano aveva iniziato a muovere i primi passi nel panorama musicale italiano. Infatti era il 1962 quando ha debuttato col celebre brano ‘Andavo a cento all’ora’. Laura Efrikian era invece una giovane attrice, che ha fatto il suo esordio nel 1961 con la pellicola ‘Ercole alla conquista di Atlantide’. Il loro fu un vero e proprio colpo di fulmine, infatti dopo due anni di fidanzamento decisero di sposarsi e metter su famiglia. Un matrimonio che è durato 13 anni, infatti nel 1979 Gianni e Laura decisero di dividere le proprie strade. A rivelare il motivo della loro separazione è stata la stessa Laura Efrikian attraverso una lunga intervista al Corriere della Sera. In quell’occasione l’ex moglie di Gianni Morandi disse che come in tutte le storie d’amore che finiscono, le cause sono tante e sfaccettate. Nel loro caso fu determinante la crisi professionale che investì il ragazzo di Monghidoro, dopo tantissimi anni di successi e di riflettori puntati.

