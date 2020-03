Laura Efrikian, ex moglie Gianni Morandi/ “Ci siamo amati e poi lasciati”

Laura Efrikian è la ex moglie di Gianni Morandi, il cantante protagonista di “Una storia da cantare”, il varietà condotto da Bianca Guaccero e Enrico Ruggeri e trasmesso sabato 7 marzo 2020 in prima serata su Rai1. Un amore importante quello tra Laura e Gianni che si sono innamorati e sposati nel 1996. Un matrimonio felice, anche se non sono mancati dei momenti di grandissima difficoltà come quando la coppia ha dovuto affrontare la perdita della loro prima figlia Serena. Un avvenimento davvero tragico che ha segnato la loro vita e in parte anche la loro storia d’amore. Una tragica perdita che la Efrikian ha raccontato con grande emozione a Caterina Balivo a “Vieni da Me”: “quando una è incinta non pensi mai possa finire male, soprattutto quando hai vent’anni. Sei sicura che tutto andrà bene. Invece poi la realtà ti mette di fronte ad un dramma. Ancora non ho ricordi ben precisi. Ho partorito ad otto mesi. Ricordo la corsa in clinica, verso la sala operatoria, le lenzuola bianche. Poi torno in camera, e vedo che mi portano solo fiori. Dopo un po’ tornano le infermiere, prendono i fiori e li portano via. Sentivo una sensazione di disagio. Poi Gianni venne, fu molto bravo, trovò le parole giuste. Eravamo due ragazzi che affrontano una tragedia.

Laura Efrikian: “Gianni Morandi mi ha resa molto felice”

La tragedia della morte della piccola Serena Morandi ha sicuramente segnato la vita matrimoniale di Laura Efrikian e Gianni Morandi che successivamente dopo diventati genitori di Marianna e Marco. Il loro amore però è arrivato al capolinea alcuni anni dopo con la separazione definitiva firmata nel 1979. “Eravamo una coppia innamoratissima. Capita di separarsi, soprattutto alle coppie che si incontrano molto giovani. Il famoso primo amore che non si scorda mai, ma poi finisce perché si cresce. È stato un gran bel periodo, rimane una bella storia” ha detto la donna a Caterina Balivo a Vieni da me. Del resto gli amori finiscono e la vita va avanti, ma nonostante tutto Laura ha ancora oggi un bellissimo ricordo del suo matrimonio con Gianni Morandi che all’epoca non era ancora diventato uno dei pilastri della musica italiana: “non prevedevo d’innamorarmi di uno che sarebbe diventato un number one”. Infine un ricordo sulla storia d’amore: “ci siamo amati e poi lasciati. Capita alle coppie che si innamorano molto giovani, però, è stato un gran bel periodo, una gran bella storia! Mi ha resa molto felice…”.

