Laura Efrikian, ex moglie Gianni Morandi/ “La mia seconda giovinezza” (Vieni da me)

Laura Efrikian, la prima moglie di Gianni Morandi, ospite a “Vieni da me”. L’attrice sta facendo parlare di sé perché con Nino Mandalà ha formato una coppia letteraria molto particolare, strana. Si sono conosciuti casualmente: le Iene stavano toccando il nervo scoperto del boss mafioso, diventato scrittore. Lei, che è anche operatrice sociale in Africa, è rimasta colpita da quell’uomo arrestato, processato e condannato a 7 anni e 4 mesi in quanto capomafia di Villabate, padre di un figlio all’ergastolo che portava Bernardo Provenzano in giro. Ma è anche ideatore di un blog in cui scrive pezzi colti che spaziano dalla letteratura alla giurisdizione. L’incontro tra i due è avvenuto nel 2015: fu fugace, ma ripetuto dopo che Laura Efrikian legge “La vita di un uomo”. «Mi è piaciuto», gli ha detto l’ex moglie di Gianni Morandi, come riportato dall’Ansa. Così sono cominciate le mail, gli scambi di pensieri e idee. Così è nato “Lettere a Laura dal mondo dei nessuno”.

LAURA EFRIKIAN A VIENI DA ME: “LA MIA SECONDA GIOVINEZZA”

In questo libro ci sono i ricordi di Laura Efrikian, il dolore per la morte della figlia Serena dopo poche ore di vita, la sua quotidianità e quella di Nino Mandalà, ex detenuto alle prese col suo passato. I due sono legati dall’amore per la vita, alla base dunque del loro progetto letterario. «Evidentemente le epistole sono nel mio destino. E se per me scrivere è un piacevole diversivo per Nino è una confessione sofferta…», ha spiegato l’ex moglie di Gianni Morandi all’Ansa. L’epistolario dunque è una iniezione di fiducia. «Che cosa c’è di più vitale del bisogno di due ottuagenari di scambiarsi delle idee, dei sentimenti, dei trascorsi». In questa pratica letteraria Laura Efrikian e Nino Mandalà hanno trovato «non solo una seconda giovinezza ma una scandalosa voglia di vivere». L’attrice ricorda quando è sbarcata a Roma e ha avuto a che fare col disincanto capitolino. «Ma dove voi annà co sto cognome gotico». Le dicevano che doveva cambiarlo e De Sica l’aiutò: «Mi suggerì di sostituire la PH con La F e col cognome Efrikian giunsero i musicarelli, i figli e, ahimè, la depressione», scrive Laura Efrikian.

