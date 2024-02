Laura Efrikian, ex moglie Gianni Morandi: perchè si sono lasciati?/ “Non c’era più il sentimento…”

Gianni Morandi e Laura Efrikian: il grande amore del cantautore

Gianni Morandi ha scritto pagine indelebili di musica italiana, fautore di tendenze generazionali scandite dal ritmo delle sue canzoni più celebri. Chiaramente, fama e notorietà implicano un’attenzione particolare anche per quelle che sono le trame di vita privata e sentimentale, vissute a pieno dal cantautore così come nell’ambito professionale. Il suo amore più grande è stato forse quello per la sua ex moglie Laura Efrikian.

Gianni Morandi e Laura Efrikian sono stati legati dal sacro vincolo del matrimonio dal 1966 al 1979. Un rapporto viscerale, simbiotico, impreziosito dalla nascita di ben 3 figli. In quegli anni hanno condiviso le tappe fondamentali della carriera, così come momenti difficili come la triste scomparsa della loro figlia, Serena, passata a miglior vita a poche ore dalla nascita. Il cantautore raccontò al Corriere della Sera come il triste destino fu causato da una grave crisi respiratoria.

Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi: da amore viscerale a sincera amicizia

Come accennato, il matrimonio tra Gianni Morandi e Laura Efrikian è comunque terminato nonostante il grande amore che per oltre 10 anni hanno condiviso. Come spesso accade, i sentimenti evolvono e non necessariamente con accezione negativa quando il punto di partenza è l’amore. Pare infatti che tra i due sia nata una sincera amicizia, soprattutto per amore dei figli e dell’educazione da impartire insieme.

“Il nostro amore è finito quando non c’era più l’enorme sentimento di appartenenza e così è diventato invivibile. Poi è diventato un rapporto di amicizia e anche l’amicizia è amore, anche se meno coinvolgente”. Queste le parole di Laura Efrikian – ex moglie di Gianni Morandi – rilasciate in una vecchia intervista e riferite alla fine dell’amore per il cantautore, sottolineando però come siano stati in grado di strutturare una sincera amicizia per amore dei loro figli.

