Laura Efrikian ha un nuovo compagno?/ “Non ho mai avuto l’obiettivo di costruire un’altra famiglia…”

Laura Efrikian è stata forse il primo grande amore di Gianni Morandi: insieme hanno condiviso oltre 10 anni di matrimonio scanditi dalla nascita dei figli Marianna e Marco. Anche le storie più belle possono arrivare ai titoli di coda ed è appunto ciò che è successo all’attrice e il cantautore, separati dal 1979. Nonostante la fine dell’amore, i due hanno comunque mantenuto un importante rapporto di amicizia al fine di tutelare l’educazione e crescita dei figli.

“Dopo l’amore è nata una grande amicizia, un’altra forma di amore ma meno coinvolgente”, queste le parole di Laura Efrikian in un’intervista del passato rilasciata al Corriere della Sera. Un discorso volto a confermare con il rapporto con Gianni Morandi si sia evoluto, seppur in una forma diversa, comunque in qualcosa di forte e importante. Il cantautore ha poi riaperto le porte all’amore e ancora oggi vive il suo secondo matrimonio all’insegna dell’amore con Anna Dan con la quale ha avuto un altro figlio, Pietro.

A differenza del suo ex marito Gianni Morandi, Laura Efrikian ha raccontato come sia stata più restia nel dedicarsi nuovamente all’amore. Ad oggi l’ex moglie del cantante pare non abbia un nuovo compagno ma in passato ha avuto un rapporto importante con un altro uomo senza che però vi fosse un effettivo seguito. “Non ho mai avuto l’obiettivo di ricostruire un’altra famiglia; sono stata legata per alcuni anni ad un altro uomo, caso vuole che sia coetaneo di Gianni”.

Laura Efrikian ha dunque raccontato al Corriere della Sera di aver avuto un’altra liaison dopo il matrimonio con Gianni Morandi, entrando anche nel dettaglio del loro rapporto a distanza ma sottolineando anche come la relazione si sia anche conclusa. “E’ stata una storia interessante che ha funzionato forse anche per la distanza; io a Roma, lui in Africa. Era bello rivedersi e rimanere assieme per lunghi periodi. Alla fine però la relazione sentimentale si è chiusa”.

